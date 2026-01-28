HITNE DOKAZNE RADNJE
USKOK u akciji: U tijeku uhićenja u Zagrebu i tri županije
U tijeku su uhićenja i provođenje tzv. hitnih dokaznih radnji, poput pretresa, na području Zagreba i nekoliko županija protiv više osoba osumnjičenih da su u sastavu zločinačkog udruženja odgovorni za zlouporabu droge te koruptivna kaznena djela, izvijestio je Uskok u srijedu.
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provode Policijska uprava zagrebačka, Policijska uprava krapinsko-zagorska i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, navode u priopćenju.
Dodaju da se dokazne radnje provode na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske te Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na "više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te koruptivna kaznena djela".
Trgovina drogom
Neslužbeno riječ je o trgovini kokainom i marihuanom, a osumnjičeni su se bavili prijevozom droge među europskim državama za međunarodne krijumčare.
Osumnjičen i policajac
Akcijom je navodno obuhvaćeno sedam osumnjičenih, jedan policajac i tvrtke, a istražitelji su u uhićenja krenuli nakon što su dešifrirali poruke osumnjičenika preko kriptirane Sky ECC komunikacije.
U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.
