Oglas

HITNE DOKAZNE RADNJE

USKOK u akciji: U tijeku uhićenja u Zagrebu i tri županije

author
Hina
|
28. sij. 2026. 08:30
>
08:44
najnovija vijest, N1
N1

U tijeku su uhićenja i provođenje tzv. hitnih dokaznih radnji, poput pretresa, na području Zagreba i nekoliko županija protiv više osoba osumnjičenih da su u sastavu zločinačkog udruženja odgovorni za zlouporabu droge te koruptivna kaznena djela, izvijestio je Uskok u srijedu.

Oglas

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provode Policijska uprava zagrebačka, Policijska uprava krapinsko-zagorska i Policijska uprava splitsko-dalmatinska, navode u priopćenju.

Dodaju da se dokazne radnje provode na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske te Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na "više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te koruptivna kaznena djela".

Trgovina drogom

Neslužbeno riječ je o trgovini kokainom i marihuanom, a osumnjičeni su se bavili prijevozom droge među europskim državama za međunarodne krijumčare.

Osumnjičen i policajac

Akcijom je navodno obuhvaćeno sedam osumnjičenih, jedan policajac i tvrtke, a istražitelji su u uhićenja krenuli nakon što su dešifrirali poruke osumnjičenika preko kriptirane Sky ECC komunikacije. 

U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Teme
akcija uskoka uskok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ