Užas u Beogradu: Nožem napao partnericu iz Hrvatske, hitno je prevezena u bolnicu

Amir Hamzagić/Nova.rs

Do incidenta je došlo u stanu na području Novog Beograda u kojem je par boravio. Kako prenose lokalni mediji, svađa između partnera eskalirala je u fizički napad u kojem je osumnjičeni potegnuo nož i nanio ozljede ženi.

Ozlijeđena 33-godišnja Hrvatica odmah je vozilom hitne pomoći prevezena u Zemunsku bolnicu. Tamo joj je pružena liječnička pomoć te je zadržana na daljnjem liječenju. Točan stupanj njezinih ozljeda zasad nije službeno potvrđen, no njezino je stanje stabilizirano, prenosi Dnevnik.hr.

Osumnjičeni D. B. (47) uhićen je na licu mjesta. Određen mu je policijski pritvor, a tereti ga se za nanošenje tjelesnih ozljeda opasnim oruđem.

Policijski očevid u stanu u kojem se dogodio napad je završen, a istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti i motive ovog teškog incidenta. O događaju je obaviješteno i nadležno javno tužiteljstvo.