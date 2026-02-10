Otkud Plenković u Epsteinovim mailovima?

Potpuno isto i s potpuno istim rezonom Jutarnji list i ostali hrvatski mediji mogli su tako objaviti i drugo "Šokantno otkriće u Epsteinovim mailovima!" - potpuno jednako mogli su, eto, objaviti kako je "U Epsteinovim mailovima spomenut i poznati hrvatski premijer Andrej Plenković, poznato i zašto!" - pa ipak, primijetili ste, nitko osim mene nije ga se sjetio tamo potražiti. Jedina razlika između te dvije vijesti - one da je Mia Kovačić 2006. tužila svoju agenticu zbog novca i one da se Andrej Plenković 2020. tužio američkom državnom sekretaru zbog viznog režima za Hrvate - ispala je na kraju u tome da su na prvu halapljivo kliknuli i Jeffrey Epstein i svi hrvatski mediji, dok drugu nije pročitao ni niži referent FBI-ja za jugoistočnu Europu.