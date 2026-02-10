Otkud Plenković u Epsteinovim mailovima?

Sad kad sam klasičnim clickbait naslovom privukao vašu pažnju, može i ozbiljno: otkud ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića među dokumentima Ministarstva pravosuđa SAD-a u slučaju moćnog američkog financijaša i seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina? Otkud tamo nekadašnji ministar obrane Mario Banožić i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman?
Otkud to meni?! Eh, otkud. Pa nisam valjda jedini kojemu je palo na pamet u tražilicu na web-stranici U.S. Department of Justice ukucati "Andrej Plenkovic", da bih tamo otkrio čak četiri dokumenta u kojima se spominje hrvatski premijer, i to u društvu Banožića i Grlića Radmana? Plus još jedan u kojemu se premijer kliče s kvačicom, kao "Plenković".
Sad kad sam zadobio vašu pažnju, može još ozbiljnije: otkud dakle hrvatski premijer u internom dokumentu FBI-ja o dvije stotine seksualno zlostavljane djece i istrazi "desetaka tisuća" Epsteinovih snimaka dječje pornografije, sastavljenom u suradnji s CIA-inim Uredom za javne poslove više od pet godina nakon Epsteinove smrti, 8. svibnja prošle godine? Što je točno hrvatski premijer toga dana radio u washingtonskom hotelu Waldorf Astoria, pet minuta od Bijele kuće? Kakva je točno Plenkovićeva veza s Epsteinovom veletrgovinom mladim mesom i njegovom kućnom pornografskom videotekom? Je li hrvatski premijer samo "posuđivao filmove" ili je stvar išla malo dalje? Je li toga dana u Washington otišao zapravo zataškati stvar? Tko su moćni prijatelji s kojima se prema izvještaju FBI-ja i CIA-e Plenković sastao u Waldorf Astoriji, i što je zapravo od njih dobio?
Da je točno na dan FBI-jeve velike istrage Epsteinovih dječje pornografije Plenković zaista bio u washingtonskoj Waldorf Astoriji i da se zaista tamo sastao s nekim moćnim prijateljima, bogami jest. Tko ne vjeruje, eno mu na internetu adresa https://www.justice.gov/epstein/search, s naslovom "Search Full Epstein Library", a dolje u dnu polje u koje može ukucati "Plenković". I pronaći FBI-jev mail o seksualno zlostavljanoj djeci, Epsteinovoj porno kolekciji i Andreju Plenkoviću.
Sad kad sam definitivno zarobio vašu pažnju, evo i odgovora: da, predsjednik Vlade Andrej Plenković u Epsteinovim se dokumentima zaista spominje pet puta, ali samo u obavještajnim biltenima FBI-ja za internu upotrebu, s redovnim protokolarnim informacijama Bijele kuće i dnevnim vijestima iz Amerike i svijeta. Četiri spominjanja tako su zapravo jedan te isti DataSet dokument, najobičniji press-clipping s vijestima od 1. listopada 2020., kad se američki državni sekretar Mike Pompeo u Hrvatskoj sastao s premijerom Plenkovićem i ministrima Banožićem i Grlićem Radmanom.
U petom pak informativnom biltenu, od 8. svibnja 2025. - onome koji počinje s vijestima o dvije stotine seksualno zlostavljane djece i istrazi "desetaka tisuća" Epsteinovih snimaka dječje pornografije - Plenković se spominje na samom kraju, u kratkoj informaciji s panela o transatlantskoj suradnji u organizaciji washingtonskog desničarskog konzervativnog think-tanka Hudson Institute, na kojemu je hrvatski premijer sudjelovao nakon što je u hotelu Waldorf Astoria dobio nagradu Atlantic Councilea.
Kako vidite, ništa senzacionalno, ništa užasno i jezivo, ništa vrijedno vaše dosadašnje pažnje. Andrej Plenković, ukratko, u Epsteinovim se dosjeima spominje po prilici točno i jednako usput kako se usput u njima spominje i, recimo, bivša zagrebačka manekenka Mia Kovačić, koju je pažnji Jeffreyja Epsteina preporučio bliski suradnik i zamjenski izvršitelj njegove oporuke Boris Nikolić, liječnik, investitor i nekadašnji savjetnik Billa Gatesa. Štoviše, Mia se u Epsteinovom arhivu spominje samo jednom, dakle pet puta manje nego Plenković!
Pa ipak, hrvatski mediji već danima govore samo o Miji Kovačić. "Šokantno otkriće u Epsteinovim mailovima!", "Spominje se i nekadašnja hrvatska menekenka, današnja televizijska voditeljica!", "Mia Kovačić u mailovima Jeffreyja Epsteina!", "Ime Mie Kovačić pojavilo se u Epsteinovim spisima, poznato i zašto!", "Epsteinu 'nuđeni' i modeli iz Hrvatske, među njima i Mia Kovačić!", natjecale su se novine i portali tko će prvi javiti kako je, eto, u golemoj dokumentaciji o najvećem političko-seksualnom skandalu u modernoj povijesti spomenuto i ime zagrebačke voditeljice. Uz, jasno, ekskluzivnu priču "Tko je Mia Kovačić, hrvatska voditeljica koja se spominje u Epsteinovim mailovima?"
"U jednom mailu spomenuta i poznata hrvatska manekenka i TV voditeljica!", velikim naslovom javio je tako i Jutarnji list, objavljujući mail iz siječnja 2014., u kojemu Nikolić svog prijatelja Jeffa poziva da baci oko na link s člankom iz hrvatskih novina, "Želim sav svoj novac i da agentica ode u zatvor!", s napomenom - "Zove se Mia Kovačić, model iz Zagreba". U dirljivo ironičnom raspletu, članak o manekenki Miji i njenoj agentici, na koju je kliknuo napaljeni Epstein, upravo je priča iz - Jutarnjeg lista.
Industrija, kako vidite, radi kao podmazana: harno štancaš kataloge sisa i guzica, pa objaviš tako sočnu vijest o jednoj našoj zgodnoj manekenki i priču o tome tko je zapravo ona, neki napaljeni drkadžija mailom pošalje taj članak bogatom i moćnom seksualnom predatoru, mailovi bogatog i moćnog seksualnog predatora završe onda na internetu, i ti na koncu - uz kataloge sisa i guzica - objaviš vijest kako je u mailovima seksualnog predatora spomenuta i naša zgodna manekenka.
I, jasno, priču o tome tko je zapravo ona.
Potpuno isto i s potpuno istim rezonom Jutarnji list i ostali hrvatski mediji mogli su tako objaviti i drugo "Šokantno otkriće u Epsteinovim mailovima!" - potpuno jednako mogli su, eto, objaviti kako je "U Epsteinovim mailovima spomenut i poznati hrvatski premijer Andrej Plenković, poznato i zašto!" - pa ipak, primijetili ste, nitko osim mene nije ga se sjetio tamo potražiti. Jedina razlika između te dvije vijesti - one da je Mia Kovačić 2006. tužila svoju agenticu zbog novca i one da se Andrej Plenković 2020. tužio američkom državnom sekretaru zbog viznog režima za Hrvate - ispala je na kraju u tome da su na prvu halapljivo kliknuli i Jeffrey Epstein i svi hrvatski mediji, dok drugu nije pročitao ni niži referent FBI-ja za jugoistočnu Europu.
Priča o našoj poznatoj voditeljici i našem poznatom predsjedniku Vlade tako neobično glupo, ali i neobično točno ogoljuje suštinu stvari: u cijelom skandalu, u kojemu je s jedne strane moćna muška financijsko-političko-kulturna elita, a s druge nemoćne maloljetne djevojčice i mlade djevojke, mediji svoje masne naslove posvećuju - naravno - mladom ženskom mesu. Tabloidi i portali istražuju tako "sve o Miji Kovačić, hrvatskoj voditeljici koja se spominje u Epsteinovim mailovima", ali se nisu bog zna kako poubijali istražujući sve o čovjeku koji je hrvatsku voditeljicu ni krivu ni dužnu Epsteinu uopće spomenuo.
Iz hiljada mailova koje je Boris Nikolić izmijenio sa svojim prijateljem Jeffom - a u mailovima se, hvala na pitanju, spominje točno četrnaest hiljada tristo sedamdeset devet puta češće nego Mia Kovačić - jasno je da je tip bio jedna od karika u tom pedofilsko-predatorskom lancu, Epsteinov privatni vodič kroz hrvatske prirodne ljepote, opskrbljujući šefa cijelim katalozima modela iz domaćih agencija, uz napomenu da mu svakako "javi ako vidi među njima neki talent". U jednom mailu, recimo, na uvid i izbor nudi i katalog "stotinu najljepših Hrvatica" s linkom na opskurni nekakav i opskurčeviti blog - "Pice s naslovnice".
Nema, međutim, naslova "Naš nepoznati svodnik nudio Epsteinu hrvatske 'pice s naslovnice'!": ima samo "naše poznate voditeljice u Epsteinovim mailovima". Glavni junak priče o ljigavoj prepisci dvojice ljigavih starih drkadžija o jednoj mladoj ženi na koncu nije ni jedan ni drugi, već - jasno - mlada žena.
Kao što se, uostalom, sedam godina nakon izbijanja cijelog skandala, između svih stotina i hiljada bogatih i moćnih muških "lovaca na talente" izlistanih na šest milijuna stranica Epsteinova arhiva, u zatvoru danas nalazi samo kućepaziteljica njegova bordela Ghislaine Maxwell, dakle jedna - žena.
Dok se Andrej Plenković sveudilj po bjelosvjetskim hotelima zajebava s financijsko-političkom elitom i u frotirnom ogrtaču iz sobe naručuje "pizze s naslovnizze".
A kad je tu i Grlić Radman, padne bogami i jedna džambo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare