Borzan: Predložit ćemo da se na razini EU-a uvesti sustav praćenja kilometraže rabljenih automobil

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan pozdravila je prijedlog zakona kojim će se na razini EU uvesti sustav za praćenje kilometraže rabljenih auta. Tijekom rasprave na Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača istaknula je kako skoro svaki drugi auto koji se proda prekogranično ima lažnu kilometražu.
"Već niz godina upozoravam na prevare s kilometražom. Istraživanja su pokazala da je kod gotovo polovice rabljenih auta koji se prodaju prekogranično, manipulirano s kilometražom. Prema nekim procjenama, šteta za kupca može biti i oko 10.000 eura, a šteta za građane EU je oko devet milijardi eura godišnje To je veliki problem u zemljama istočne EU gdje se takve prevare najčešće prijavljuju. U Hrvatsku je 2025. uvezen skoro rekordan broj automobila, preko 80 tisuća", rekla je Biljana Borzan.
Godinama je upozoravala da je rješenje za taj problem na dohvat ruke. Belgija, Nizozemska i Luxembourg uistinu imaju odličan primjer dobre prakse sa svojim Car-Pass sustavom. Svaki put kada auto ide na servis, u sustav se upiše kilometraža, a Car-Pass evidencija je obavezna kod prodaje rabljenog auta. Zato su kod njih su prevare s kilometražom praktički prestale.
"U Hrvatsku se najčešće uvoze rabljeni automobili koji koštaju između 10 i 25 tisuća eura, a kilometraža je kupcima najvažniji faktor kod odluke. Kupnja automobila je veliki izdatak za prosječnu obitelj i zato želim da zakon što prije stupi na snagu", rekla je Borzan.
Naglasila je da prevare s kilometražom narušavaju povjerenje u tržište rabljenih automobila, ali imaju i negativan utjecaj na sigurnost na cestama.
