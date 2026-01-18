Borzan: Predložit ćemo da se na razini EU-a uvesti sustav praćenja kilometraže rabljenih automobil

"Već niz godina upozoravam na prevare s kilometražom. Istraživanja su pokazala da je kod gotovo polovice rabljenih auta koji se prodaju prekogranično, manipulirano s kilometražom. Prema nekim procjenama, šteta za kupca može biti i oko 10.000 eura, a šteta za građane EU je oko devet milijardi eura godišnje To je veliki problem u zemljama istočne EU gdje se takve prevare najčešće prijavljuju. U Hrvatsku je 2025. uvezen skoro rekordan broj automobila, preko 80 tisuća", rekla je Biljana Borzan.