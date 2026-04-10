AUTOMOBILIONA
Među prvima smo vozili novi SUV iz Toyote i testirali jedan od najprodavanijih gradskih automobila
U novoj Automobilioni testiramo potpuno novu Toyotu RAV4, Kiju Stonic te Suzuki Swift.
Oglas
Toyota je nedavno pokazala novo lice svog popularnog SUV-a. Riječ je naravno o modelu RAV4, a mi smo među prvima na jugu Španjolske imali prilike isprobati što sve nudi.
Kia je krajem prošle godine jedan od svojih najprodavanijih modela u Hrvatskoj - novi Stonic. Što je sve novo i kako se vozi doznajte u našoj Inspekciji.
Čak tri obnovljena modela predstavila nam je Dacia. Stoga nismo mogli propustiti priliku da ih sve isprobamo. I to na testnoj stazi Vransko u Sloveniji gdje smo se na off-road poligonu uvjerili u terenske mogućnosti Dustera i Bigstera. A tu je bilo i jedno iznenađenje u vidu novog konceptnog modela.
Opel je za premijeru jednog od svojih novih modela odabrao Hrvatsku. Tako smo u okolici Šibenika vozili novu Astru za koju tvrde da pretvara noć u dan.
U vijestima donosimo novu, najekskluzivniju Škodu i novu SUV iz Volkswagena.
Za kraj smo ostavili test jednog od najprodavanijih gradskih automobila koji nam je napokon stigao u ruke. Suzuki Swift je mali, ali veliki. Kako to mislimo? Doznajte u novoj epizodi Automobilione.
Automobilionu gledajte u petak 10. travnja u 20:00 sati na N1 televiziji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas