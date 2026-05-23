Silimarin: Može se kupiti u ljekarnama, a pomoći će kod problema s jetrom

Silimarin, odnosno silymarin je zapravo plod biljke sikavice. Najpoznatiji je kao lijek za razne bolesti jetre. On smanjuje oksidativni stres i štiti stanice koje još nisu oštećene. Ima protuupalno i antioksidativno djelovanje, a može se kupiti u ljekarnama u obliku kapsula ili tableta.

On se najčešće koristi za liječenje ciroze jetre, alkoholne bolesti jetre, nealkoholne bolesti jetre, zatajenje jetre ili za tretiranje virusnog hepatitisa. Najvažnije je na vrijeme prepoznati probleme s jetrom i potom ih tretirati silimarinom.

Kako djeluje similarin?

Silimarin je biljni lijek koji sadrži ekstrakt biljke sikavice ili osljebada. On djeluje na jetrene stanice i poboljšava zdravlje jetre na nekoliko načina. Može spriječiti vezanje toksičnih tvari i smanjuje upalne medijatore.

Također, silimarin sprečava oštećenja lipida stanične membrane.

On sprječava i oštećenje membrane hepatocita, ali i ubrzava regeneraciju oštećenih hepatocita.

Za koje probleme se koristi silimarin?

Silimarin se generalno koristi za razne probleme jetre i omogućava njezino normalno funkcioniranje.

Tako se njime tretiraju kronični hepatitis B i C, alkoholna bolest jetre i ciroza jetre.

Može se koristiti i kod osoba koje imaju oštećenje jetre zbog lijekova, kao i kod amatoksino-induciranog zatajenja ovog organa. Dobar je za tretiranje različitih stanja jer ima malo ozbiljnih nuspojava.

Kako se koristi silimarin?

Silimarin se koristi u obliku kapsula ili filmom obloženih tableta, a na tržištu se može pronaći više proizvođača ovog lijeka. Sama doza lijeka će ovisiti o ozbiljnosti stanja.

Tako će se kapsule na početku liječenja ili kod težih stanja uzimati dva puta dnevno po dvije kapsule.

Što se tiče tableta, one se na početku ili kod težih stanja uzimaju jedna tableta dva puta na dan. Ipak, ovo ovisi o proizvođaču, količini ekstrakta silimarina i preporuci liječnika.

Kada se silimarin ne smije uzimati?

Trudnice i žene koje doje smiju uzimati silimarin samo uz dopuštenje liječnika. Jednako tako, ovaj lijek ne smiju uzimati djeca mlađa od 18 godina, kao i osobe koje piju alkohol.

Silimarin se ne smije uzimati u kombinaciji s pojedinim drugim lijekovima jer se može promijeniti djelovanje tih lijekova.

O ovome je važno obavijestiti liječnika prije samog uzimanja ovog preparata.

Nuspojave uzimanja silimarina

Baš kao i svi lijekovi i silimarin može uzrokovati pojedine nuspojave. Tako je rijetka nuspojava proljev, a mogu se javiti i mučnina, glavobolja ili alergijske reakcije.

Ipak, silimarin se u većini slučajeva dobro podnosi i nuspojave nisu česte.

Najbolji rezultati će biti kada se ovaj biljni lijek počne koristiti što prije, odmah kod prepoznate masne jetre kod osobe, kako bi se postigli najbolji rezultati liječenja.

Zaključak

Silimarin je prirodni lijek koji se koristi kod bolesti jetre. Koristi se za tretiranje raznih stanja, a najvažnije je početi ga uzimati na vrijeme. Iako može izazvati nuspojave, one nisu opasne, a dokazano je njegovo pozitivno djelovanje na oštećenu jetru.