Hrvatska je skupa: Gdje će građani BiH ljetovati ove godine

Ljetovanje na Jadranu ove je godine skuplje između 15 i 20 posto, a građani BiH sve češće biraju alternativne destinacije i avioputovanja umjesto odmora u Hrvatskoj.
Zbog viših cijena smještaja i očekivanih gužvi na granicama, mnogi razmišljaju o putovanjima u vlastitom aranžmanu, posebno u Španjolsku, Tursku i Egipat, javlja N1 BiH.
"Planiram ići u Španjolsku, imaju jeftine Ryanair karte. Puno je jeftinije kada sama organiziram kartu i smještaj nego preko agencije", kaže jedna građanka.
Turističke agencije potvrđuju da je interes za aviopaketima ove godine rekordno velik.
"Imamo značajan rast potražnje za Španjolsku, Tursku i Egipat. Hrvatska bilježi najveći rast cijena u odnosu na prošlu godinu, što se vidi i u broju rezervacija", kaže Adin Ćišić iz jedne turističke agencije.
Istra i vikend-boravci umjesto Dalmacije
U agencijama navode da su cijene aranžmana za Tursku ostale gotovo iste kao lani, pa se all inclusive ponude za dvije osobe mogu pronaći već od oko 1.700 KM s uključenim letom i hotelom.
Na Makarskoj rivijeri noćenje u apartmanu stoji između 200 i 350 KM, dok su cijene hrane i pića znatno više nego u nekim španjolskim destinacijama.
Ipak, dio građana i dalje bira hrvatsku obalu, ali češće Istru ili kraće vikend-boravke umjesto duljeg ljetovanja u Dalmaciji.
