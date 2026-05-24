GUBIMO LI GOSTE?

Hrvatska je skupa: Gdje će građani BiH ljetovati ove godine

24. svi. 2026. 21:21
Ljetovanje na Jadranu ove je godine skuplje između 15 i 20 posto, a građani BiH sve češće biraju alternativne destinacije i avioputovanja umjesto odmora u Hrvatskoj.

Zbog viših cijena smještaja i očekivanih gužvi na granicama, mnogi razmišljaju o putovanjima u vlastitom aranžmanu, posebno u Španjolsku, Tursku i Egipat, javlja N1 BiH.

"Planiram ići u Španjolsku, imaju jeftine Ryanair karte. Puno je jeftinije kada sama organiziram kartu i smještaj nego preko agencije", kaže jedna građanka.

Turističke agencije potvrđuju da je interes za aviopaketima ove godine rekordno velik.

"Imamo značajan rast potražnje za Španjolsku, Tursku i Egipat. Hrvatska bilježi najveći rast cijena u odnosu na prošlu godinu, što se vidi i u broju rezervacija", kaže Adin Ćišić iz jedne turističke agencije.

Istra i vikend-boravci umjesto Dalmacije

U agencijama navode da su cijene aranžmana za Tursku ostale gotovo iste kao lani, pa se all inclusive ponude za dvije osobe mogu pronaći već od oko 1.700 KM s uključenim letom i hotelom.

Na Makarskoj rivijeri noćenje u apartmanu stoji između 200 i 350 KM, dok su cijene hrane i pića znatno više nego u nekim španjolskim destinacijama.

Ipak, dio građana i dalje bira hrvatsku obalu, ali češće Istru ili kraće vikend-boravke umjesto duljeg ljetovanja u Dalmaciji.

