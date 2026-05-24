Ciparska krajnja desnica na pragu povijesnog rezultata

Čini se da je ciparska krajnja desnica na dobrom putu da ostvari uspjeh na nedjeljnim izborima, dok bi protukorupcijski novoosnovani pokret mogao ući u parlament, pokazuju izlazne ankete koje su zabilježile slabiju potporu za centrističke stranke koje podupiru predsjednika Nikosa Christodoulidesa.
Ankete koje su televizijske mreže objavile kada je glasovanje završilo u 18 sati po lokalnom vremenu pokazale su da krajnje desni ELAM, ogranak zabranjene grčke stranke Zlatna zora, ima između 10 i 12,5 posto glasova, što je porast u odnosu na 6,8 posto na posljednjim parlamentarnim izborima 2021. godine.
Ako se taj trend potvrdi, stranka bi mogla postati treća po veličini u parlamentu od 56 zastupničkih mjesta, iza desnog DISY-a i komunističkog AKEL-a.
Iako izvršna vlast na Cipru leži u rukama predsjednika, izbori se naširoko smatraju pokazateljem političkih trendova uoči predsjedničkih izbora 2028. godine te bi mogli naznačiti koje nove saveze centrist Christodoulides možda mora sklopiti ako želi biti ponovno izabran.
Korupcija i troškovi života su glavni problemi
Tri centrističke stranke koje podupiru Christodoulidesa - Diko, Dipa i EDEK - prema projekcijama su bile na putu prema slabijem rezultatu.
Korupcija i troškovi života bili su istaknute teme u kampanji.
ELAM je kampanju vodio protiv migracija i zauzima čvrst stav u pregovorima s ciparskim Turcima na etnički podijeljenom otoku.
ALMA, novoosnovani pokret koji je kampanju vodio na temama odgovornosti i političkih reformi, bio je na putu da po prvi put osvoji zastupnička mjesta u parlamentu.
