Veliki požar: Ukrajina napala važnu rusku naftnu stanicu koja opskrbljuje Moskovsku oblast

24. svi. 2026. 23:00
FILE PHOTO: A firefighter is seen on a site, as smoke billows from a fire at oil refinery, owned by Russian oil producer Gazprom Neft, in Moscow, Russia, November 17, 2018. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo
Tatyana Makeyeva/REUTERS / Arhivska fotografija

Ukrajinske snage tijekom noći na 24. svibnja izvele su uspješan napad dronovima na naftnu crpnu stanicu Vtorovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti, priopćila je ukrajinska Sigurnosna služba (SBU).

Crpna i distribucijska stanica Vtorovo smatra se važnim infrastrukturnim čvorištem za opskrbu gorivom Moskovske oblasti. Objektom upravlja Transneft, ruski državni monopol za naftovode, a stanica transportira sirovine iz rafinerija u središnjoj Rusiji prema izvoznim terminalima i domaćim potrošačima.

Stanica također opskrbljuje gorivom velike ruske zračne luke u blizini Moskve, uključujući Šeremetjevo, Domodedovo i Vnukovo, javlja Kyiv Independent.

Veliki požar

Prema navodima SBU-a, napad su tijekom noći izveli operateri elitne jedinice Alpha po nalogu predsjednika Volodimira Zelenskog.

Napad je pogodio crpnu stanicu i izazvao veliki požar koji je zahvatio površinu od oko 800 četvornih metara.

Napad ukrajinskih snaga dogodio se iste noći kada je Rusija izvela jedan od najintenzivnijih napada na Kijev od početka rata punog razmjera. Ruske snage lansirale su stotine dronova i desetke projektila, uključujući balistički projektil srednjeg dometa Orešnik.

"Intenzitet ukrajinskih udara na ruski teritorij samo će rasti"

U napadu su oštećeni stambeni objekti, državne zgrade, muzeji i druga civilna infrastruktura, a poginule su četiri osobe dok ih je gotovo stotinu ozlijeđeno.

"Za razliku od neprijatelja, koji namjerno napada civilnu infrastrukturu i civile, Ukrajina gađa isključivo vojne i strateške ciljeve povezane s ruskom agresijom", poručio je SBU.

Ukrajina redovito napada rusku naftnu infrastrukturu i vojne objekte koristeći domaće dalekometno oružje. Razvojem vlastite proizvodnje dronova povećala se i sposobnost Ukrajine da remeti rusku proizvodnju goriva, zračni promet i izvoz.

"SBU već priprema nove specijalne operacije. Intenzitet ukrajinskih udara na ruski teritorij samo će rasti. Naše dalekometne sankcije nastavit će djelovati", izjavio je čelnik SBU-a Jevhenij Hmara.

