OZLIJEĐENO VIŠE OD 80 OSOBA

FOTO, VIDEO / Rusi izveli žestoki napad na Kijev: Korišten i Orešnik? Oglasio se Zelenski

Hina
24. svi. 2026. 07:18
10:19
Snažne eksplozije odjeknule su u nedjelju rano ujutro u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog "masivnog" ruskog napada balističkim projektilima, čini se i Orešnika, izvijestili su novinari s terena.

"Glavni grad je meta masovnog napada balističkim projektilima. Mogući su novi udari. Ostanite u skloništima", objavio je na Telegramu načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko.

Dodao je da su pogođena najmanje četiri mjesta u gradu, uključujući stambene zgrade.

Novinari AFP-a u ukrajinskoj prijestolnici vidjeli su desetke ljudi koji su se sklonili u postaju podzemne željeznice u središtu grada dok su eksplozije odjekivale gradom.

AFP / SERGEI SUPINSKY

Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila srednjeg dometa Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. Potom se i oglasio kad su napadi prestali.

"Rusija je lansirala oko 90 projektila i 600 dronova, pri čemu ima poginulih, a najmanje 83 osobe su ozlijeđene."

Moskva je taj projektil koristila u dva navrata od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022., u studenome 2024. protiv vojne tvornice te u siječnju 2026. protiv zrakoplovne tvornice.

AFP / EVGEN KOTENKO

Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je vojni odgovor nakon ukrajinskih napada dronovima s četvrtka na petak na obrazovne objekte u Starobilsku, okupiranom dijelu Luhanske oblasti, u kojima je poginulo najmanje 18 ljudi, a više od 40 je ozlijeđeno.

AFP / HANDOUT

