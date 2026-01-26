Od sredine godine bez novog svjetla na automobilima nema homologacije

O tome su nedavno izvijestili iz HAK-a, pojasnivši da se sada na svako kočenje uključe stražnja kočiona svjetla, ali novi propisi će to promijeniti - kod snažnog usporavanja, obično kod brzina iznad 50 km/h, uključit će se takozvano adaptivno kočiono svjetlo u nuždi. Kočiona svjetla treperit će nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje. Ako se vozilo zaustavi nakon snažne deakceleracije, svjetla za upozorenje na opasnost automatski će se se aktivirati, a stop svjetlo ostaje upaljeno.