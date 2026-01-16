Raste ponuda rabljenih automobila, cijene će postati konkurentnije?

U posljednjih nekoliko godina manjak vozila, rast cijena i visoki troškovi zaduživanja otežali su nekim ljudima kupnju novog ili rabljenog vozila. Srećom, automobilsko tržište mijenja se na načine koji bi mogli biti korisni ako planirate kupnju vozila u sljedećih nekoliko mjeseci.
Auto stručnjaci s Edmundsa identificirali su pet trendova u kupnji automobila koje možete očekivati u 2026. godini te daju savjete kako ih iskoristiti da biste dobili najbolju moguću ponudu, piše AP.
Sve više potrošača mijenja rabljene aute
Mnogi su potrošači posljednjih godina odgađali kupnju novog automobila zbog visokih cijena, ograničenog izbora i skupih kredita. Te odgođene kupnje rezultirale su manjom dostupnošću rabljenih vozila na tržištu. No, u 2026. godini taj se trend počinje smanjivati. Sve više potrošača napokon mijenja svoja rabljena vozila, što povećava ponudu i raznolikost na tržištu polovnih automobila.
Vrijednost vozila za zamjenu i dalje je neuobičajeno visoka
„Jedna svijetla točka za vlasnike koji su odgađali kupnju jest to što će vjerojatno imati dobru vrijednost vozila za zamjenu“, kaže Ivan Drury, direktor uvida u tržište u Edmundsu. Prema transakcijskim podacima Edmundsa, vozila stara 7 godina koja su zamijenjena u 2025. prosječno su procijenjena na 14.400 dolara. To je porast od 72% u odnosu na 2019., kada su sedmogodišnja vozila procjenjivana na svega 8.400 dolara.
Tu vrijednost, savjetuju, možete iskoristiti kao pregovarački alat. Prije odlaska u autosalon, zatražite više procjena vrijednosti za otkup ili zamjenu putem online alata za procjenu cijena i kod lokalnih trgovaca. Ako te brojke ponesete sa sobom, lakše ćete izbjeći preniske ponude i osigurati da dobijete punu vrijednost svog automobila. Više novca za stari automobil znači da ćete manje financirati i imati niže mjesečne rate, što je posebno važno jer su cijene i dalje visoke.
Velik porast ponude rabljenih električnih vozila
Leasing električnih vozila naglo je porastao 2023. godine, a ta vozila sada, po isteku leasing ugovora, ulaze na tržište rabljenih automobila. Rezultat je značajan porast broja rabljenih električnih vozila u prodaji tijekom 2026. Mnoge od njih imat će relativno malo prijeđenih kilometara i znatne popuste u odnosu na nova električna vozila.
Za kupce koje zanimaju električna vozila, ali ih odbijaju cijene novih, ovo je jedna od najboljih prilika u posljednjih nekoliko godina. Također možete potražiti certificirano rabljeno električno vozilo ako ste zabrinuti oko trajnosti. Certificirano rabljeno vozilo (CPO) detaljno je pregledano u ovlaštenom servisu ili kod prodavatelja i obično dolazi s produženim jamstvom. S većom ponudom rabljenih električnih vozila, cijene postaju konkurentnije.
