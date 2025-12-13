Božićni keksi: Jednostavan recept za tijesto koji će oduševiti i vas - i vaše najmlađe

Kako bi se tijesto stislo i lakše oblikovalo, stavite ga u hladnjak na otprilike pola sata. Nakon toga uzmite dio po dio tijesta i razvaljajte koliko želite da bude tanko. Potom tijesto oblikujte modlama po želji i stavljajte ga na lim za pečenje na koji ste stavili papir za pečenje.