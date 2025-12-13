Isprobajte
Božićni keksi: Jednostavan recept za tijesto koji će oduševiti i vas - i vaše najmlađe
Za Božić se na stolu nalazi mnogo toga, a među glavnim zvijezdama su kolači. Pogotovo keksi od prhkog tijesta koji se mogu oblikovati kako želite. Točnije, od njih možete napraviti razne oblike, ovisno o modlama koje imate. Donosimo jednostavan recept za tijesto koje će baš uvijek uspjeti.
Božićni keksi su dio svakog stola ovog blagdana. Da bi bili dobri i ukusni, važno je napraviti dobro tijesto, koje će biti dovoljno prhko.
Sastojci:
- 200 gr brašna
- 125 gr margarina
- 125 gr šećera (ili manje ako želite manje slatko)
- pola žličice praška za pecivo
- 1 manje jaje
- 50 gr oraha
Priprema:
Priprema je vrlo jednostavna. Prvo se pomiješaju suhi sastojci pa se u njih dodaju i ostali sastojci. U suhe sastojke možete dodati i malo cimeta ili začina za medenjake, ako želite dobiti takav okus, a možete dodati i malo arome vanilije. Sve se dobro zamijesite dok ne dobijete glatko tijesto.
Kako bi se tijesto stislo i lakše oblikovalo, stavite ga u hladnjak na otprilike pola sata. Nakon toga uzmite dio po dio tijesta i razvaljajte koliko želite da bude tanko. Potom tijesto oblikujte modlama po želji i stavljajte ga na lim za pečenje na koji ste stavili papir za pečenje.
Keksi se peku na 180 stupnjeva oko 15 minuta ili dok ne dobiju boju. Možda će na prvu djelovati mekano, ali kada odstoje će biti odlični.
Dobar tek!
