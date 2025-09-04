Nostalgični ste za Alan Fordom? Uskoro dolazi u Kerempuh! Evo tko igra Grunfa, Bob Rocka...

Kultni talijanski strip "Alan Ford" već više od pola stoljeća zabavlja i oduševljava ljubitelje devete umjetnosti u Hrvatskoj i svijetu, a crnohumorni i satiričan prikaz djelovanja grupice siromašnih tajnih agenata koji rješavaju bizarne kriminalističke slučajeve idealna je podloga za predstavu koja bi se bavila nelogičnostima i apsurdima suvremenog hrvatskog društva, priopćio je Kerempuhu.