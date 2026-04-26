Oglas

GODIŠNJICA ČERNOBILA

Papa: Atomska energija treba služiti životu i miru

author
Hina
|
26. tra. 2026. 15:09
REUTERS/Remo Casilli

Nuklearna energija treba se koristiti samo u mirnodopske svrhe, poručio je papa Lav XIV. u nedjelju, na 40. obljetnicu eksplozije u nuklearnoj elektrani u Černobilu.

Oglas

Ova katastrofa "obilježila je svijest čovječanstva" i "ostaje upozorenje na rizike povezane s korištenjem sve moćnijih tehnologija", rekao je američki papa na kraju tradicionalne nedjeljne mise u Vatikanu.

"Nadam se da će na svim razinama donošenja odluka uvijek prevladavati razboritost i odgovornost, tako da svaka upotreba atomske energije bude u službi života i mira", rekao je 70-godišnji papa.

Eksplozija u nuklearnoj elektrani Černobil u Ukrajini 1986. godine bila je najgora civilna nuklearna katastrofa u povijesti.

Kontroverzno izvješće UN-a procijenilo je u rujnu 2005. broj potvrđenih ili predstojećih smrtnih slučajeva u tri najteže pogođene zemlje na 4000, a zatim je 2006. godine nevladina organizacija Greenpeace procijenila da je ukupno 100.000 ljudi stradalo kao posljedica ove katastrofe.

Oko 600.000 "likvidatora", što je naziv za osobe koje su sudjelovale u sanaciji i čišćenju lokacije, bilo je izloženo visokim dozama zračenja, prema podacima Ujedinjenih naroda.

Teme
atomska energija iran nuklearna energija papa lav xiv. sad černobil

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ