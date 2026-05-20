Alisa u Zemlji čudesa
FOTO / Objavljeno novo kolekcionarsko izdanje bezvremenske priče koja je promijenila dječju književnost
"Alisa u Zemlji čudesa" Lewisa Carrolla, jedna od najljepših klasičnih priča, koja više od stotinu pedeset godina osvaja srca mladih, ali i zahtjevnijih čitatelja diljem svijeta, i njezin svojevrsni nastavak "Iza zrcala" i što je Alisa ondje našla objavljeni su u novom prijevodu Mate Marasa u kolekcionarskom izdanju Školske knjige.
Novo izdanje Alise oblikovao je slavni dizajnerski dvojac MinaLima koji u svojoj kolekciji MinaLima Classics predstavlja klasične priče i bajke u posve novom svjetlu.
Dizajnersko pripovijedanje, po kojemu je studio MinaLima postao slavan, nedavno je došlo do punog izražaja u slavljeničkom izdanju "Malog princa", a sada u Alisi u Zemlji čudesa, bezvremenoj priči koja je u vrijeme nastanka izazvala obrat u engleskoj dječjoj književnosti.
Poigravanje s iskustvom zbilje bilo je novost koju je engleski matematičar i fotograf Charles Lutwidge Dodgson (pod psudonimom Lewis Carroll) unio u književnost za djecu.
"Pred tobom je priča koju kao da je čarobnjak zajedno sa zecom izvukao iz šešira… U njoj i slika i razgovora ima napretek, u njoj je sve moguće, Alica čas raste, a odmah se zatim smanjuje. Ukratko, gotovo se u svakoj rečenici zbivaju čuda. Umjesto pouke, tu je igra, umjesto ograničenosti – sloboda, umjesto zadanih pravila – neustrašivost i mudrost", opisala je književnica Sunčana Škrinjarić.
Školska knjiga
Tajna planetarnog uspjeha
Priča o djevojčici Alisi i njezinim dogodovštinama u fantastičnom, podzemnom svijetu vrlo je brzo osvojila simpatije britanske kraljice Victorije, a potom i cijelog svijeta. Doživjela je nebrojena izdanja i uz Bibliju, Malog princa i djela Williama Shakespearea ušla u krug najcitiranije proze u povijesti.
"U trenutku kada svi događaji u Zemlji čudesa počnu prerastati Alisine sposobnosti shvaćanja, kada dođu do točke u kojoj bi se mogli pretvoriti u noćnu moru, dakle u nešto neugodno i zastrašujuće, Alisa se budi i vraća u poznat i siguran svijet. Vjerojatno je upravo kombinacija pustolovine i sigurnosti, izmaštanog svijeta i svijeta koji dobro poznajemo učinila taj roman jednim od najpopularnijih, a njegove likove poznatima djeci diljem svijeta", izjavila je urednica knjige i glavna urednica Školske knjige Miroslava Vučić.
