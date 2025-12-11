Svi žele rijetku figuricu iz Kinder jajeta, pogledajte koliko za nju traže po oglasnicima

Groznica koja prati popularnu Netflixovu seriju Stranger Things stigla je i u regiju. Figurice iz Kinder jaja postale su pravi hit pa se prodaju i po raznim oglasnicama. One rijetke su pravi kolekcionarski hit i na pojedinim internetskim oglasnicima dosežu cijenu i do 75 eura.
Riječ je o kolekciji igračaka nastaloj u suradnji s poznatim brendom Funko Pop, koja je izazvala ogroman interes obožavatelja diljem svijeta. I dok mnogi na društvenim mrežama dogovaraju razmjene kako bi upotpunili svoje kolekcije, jedna figurica postala je gotovo nemoguća misija. Naime, lik Willa Byersa, dječaka čiji je nestanak pokrenuo radnju prve sezone, iznimno je rijedak, a na to se žale fanovi ne samo u Hrvatskoj, već i u cijelom svijetu.
Cijene na oglasnicima idu u nebo
Upravo je ta rijetkost potaknula one sretnije ruke da svoju figuricu Willa Byersa ponude na prodaju putem internetskih platformi. Na eBayu je takva figurica krajem studenog prodana za 42 eura, a na Redditu je ovih dana iznimno tražena, piše Index.
"Čak smo kontaktirali Kinder i pitali je li Will rijedak, jer ih je nevjerojatno malo. Odgovorili su da su "svi nasumično odabrani i da je on doista uključen u kolekciju", ali nisu potvrdili niti demantirali raznolikost u omjerima", napisao je jedan korisnik.
Cijene figurica Willa Byersa u susjednoj BiH kreću se u rasponu od 25 do čak 75 eura. Iako prodaja kolekcionarskih rariteta na internetu nije novost, činjenica da mala igračka iz čokoladnog jajeta dostiže takvu cijenu još jednom potvrđuje koliku snagu ima globalna kolekcionarska strast kada se spoje popularna franšiza i ograničena serija proizvoda.
