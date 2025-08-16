Oglas

FOREST LODGE

William i Kate sele se u novu kuću u Windsoru

author
Hina
|
16. kol. 2025. 13:56
Kate Middleton i princ William
Michael CHESTER / AFP / POOL

Britanski princ i princeza od Walesa, William i Kate sele se u novu kuću u Windsoru.

Kraljevski će se par useliti u Forest Lodge u Windsor Great Parku sa osam spavaćih soba, zajedno s djecom Georgeom, Charlotte i Louisom.

"Obitelj će se preseliti kasnije ove godine", rekao je glasnogovornik kensingtonske palače.

Prema listu The Sun, William i Kate sami plaćaju obnovu kuće.

Nova kuća nedaleko je od trenutnog doma Adelaide Cottage u Windsoru i škole Lambrook koju pohađaju djeca.

Teme
Kate Middleton princ william

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

