Britanski princ i princeza od Walesa, William i Kate sele se u novu kuću u Windsoru.
Kraljevski će se par useliti u Forest Lodge u Windsor Great Parku sa osam spavaćih soba, zajedno s djecom Georgeom, Charlotte i Louisom.
"Obitelj će se preseliti kasnije ove godine", rekao je glasnogovornik kensingtonske palače.
Prema listu The Sun, William i Kate sami plaćaju obnovu kuće.
Nova kuća nedaleko je od trenutnog doma Adelaide Cottage u Windsoru i škole Lambrook koju pohađaju djeca.
