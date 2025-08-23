Ova nepremostiva prepreka stoji između pomirenja princa Williama i Harryja

Odnos između princa Williama i princa Harryja već godinama je ozbiljno narušen. Iako javnost očekuje njihovo pomirenje, jedan nerazriješen problem i dalje stoji kao glavna prepreka njihovoj komunikaciji
I premda su prije bili nerazdvojni, sada se čini nemoguće da ćemo ih ikad vidjeti kako zajedno uživaju te obavljaju kraljevske angažmane. Već godinama princ Harry i princ William nemaju nikakav kontakt, a poboljšati odnose među braćom nije uspjela ni Kate Middleton.
Kako to da princ William jednostavno ne želi imati brata uz sebe?
Odgovor je zapravo vrlo jednostavan, a leži u karakteru Meghan Markle, piše tportal.
Markle nepovratno narušila odnose u kraljevskoj obitelji
Naime, britanski prijestolonasljednik jednostavno nema povjerenja prema supruzi svoga brata te smatra da je Markle spremna svaki razgovor iskoristiti za vlastitu propagandu. Stoga, ne osjeća ni potrebu da 'potegne' i pokuša izgladiti odnose s mlađim bratom.
"Njegove su zabrinutosti opravdane. Svaki privatni obiteljski razgovori mogli bi postati javni ili se koristiti za komercijalne projekte", tvrdi za Fox News Digital stručnjakinja za kraljevsko pravo Hilary Fordwich napominjući kako je nedostatak povjerenja prema Meghan ključ odnosa koji se čini nepopravljiv.
Fordwich je također istaknula da 44-godišnja Markle "ne osjeća nikakvu dužnost prema britanskoj javnosti niti instituciji" pa zbog toga ni ne vidi mogućnost pomirenja između braće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
