Ryaniar najavio drastičan potez - povlačenje iz "najgoreg aerodroma u Europi"

Najveći europski avioprijevoznik Ryanair uskoro će se oprostiti od svoje baze u Berlinu, s planom da 24. listopada obustavi operacije svojih sedam zrakoplova u njemačkoj prijestolnici.
Oglas
Ovaj potez dolazi u trenutku kada berlinska međunarodna zračna luka navodi da povećanje naknada nije u planu, dok je njemačko Ministarstvo financija odobrilo smanjenje zrakoplovnih pristojbi.
Prijevoznik je Berlin nazvao „najneuspješnijom zračnom lukom u Europi“, navodeći pad zračnog prometa od 27% – sa 36 milijuna putnika 2019. na 26 milijuna prošle godine.
„Svih sedam zrakoplova baziranih u Berlinu bit će u tom slučaju premješteno u zračne luke s nižim troškovima u drugim državama EU koje su ukinule zrakoplovne poreze, poput Švedske, Slovačke, Albanije i Italije“, stoji u priopćenju niskotarifnog prijevoznika.
U zimskom redu letenja Ryanair će smanjiti broj letova prema i iz Berlina za 50%.
Nezadovoljstvo prijevoznika proizlazi i iz onoga što je izvršni direktor Ryanair DAC-a Eddie Wilson nazvao „glupim režimom zrakoplovnih poreza“, pri čemu je njemački model komercijalnog zrakoplovstva, koji se uvelike oslanja na visoke poreze, podbacio, pišeEuronews.
Wilson je također njemačko zrakoplovstvo nazvao „nefunkcionalnim“, uz tvrdnju da ne postoji plan za smanjenje poreza na zrakoplovstvo ili visokih aerodromskih naknada.
„Od 2019. Ryanair je bio prisiljen zatvoriti svoje baze u Frankfurtu, Düsseldorfu i Stuttgartu (što je rezultiralo gubitkom 13 baziranih zrakoplova), uz obustavu svih letova za Dresden, Leipzig i Dortmund“, dodao je.
Prema navodima prijevoznika, porez na zrakoplovstvo udvostručio se od 2019., s 7,30 € na 15,50 € po putniku, očekuje se da će se sigurnosne naknade udvostručiti s 10 € u 2024. na 20 € po putniku do siječnja 2028., naknade za kontrolu zračnog prometa utrostručile su se na 3,30 € po putniku, a uz već povećane aerodromske naknade za 50% od razdoblja pandemije COVID-19, dodatno povećanje od 10% stupit će na snagu do 2029.
Čini se da je ovakav stav iznenadio Zračnu luku Berlin Brandenburg.
„Iznenađeni smo Ryanair-ovom objavom u ovom trenutku“, navodi se u priopćenju zračne luke objavljenom na platformi X.
„U tijeku su pregovori s avioprijevoznicima. Povećanje aerodromskih naknada nije planirano.“
Objava niskotarifnog prijevoznika dolazi i nakon vijesti iz njemačkog Ministarstva financija da je Savezna vlada odobrila planove za smanjenje poreza na letove (Luftverkehrsteuer) na razine iz 2024. godine.
„Savezno ministarstvo financija smatra važnim da se ta smanjenja prenesu na putnike“, stoji u priopćenju ministarstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas