Zaručili se Taylor Swift i Travis Kelce

Pop ikona i igrač američkog nogometa pozirali pod romantičnom pergolom
Danas je ljubavna priča pop zvijezde došla do vrhunca: Taylor Swift objavila je zaruke s igračem Kansas City Chiefsa, Travisom Kelceom, u romantičnoj foto-seansi u vrtu prepunom ruža.
„Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog se vjenčavaju,“ napisala je Swift u objavi na Instagramu.
Pjevačica je podijelila pet fotografija na kojima ona i Kelce poziraju okruženi visokim stablima, kamenjem i mnoštvom cvijeća: od ružičastih, crvenih i bijelih ruža do bijelih hortenzija. Iznad para nalazi se lučna pergola obrasla ružama i lozom koja se uzdiže prema krošnjama stabala. U podnožju pergole nalaze se kamene vaze prepune ruža koje se prelijevaju.
