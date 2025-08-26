Oglas

prvi par šoubiza

Zaručili se Taylor Swift i Travis Kelce

N1 Info
26. kol. 2025. 19:59
FILE PHOTO: Football - NFL - Super Bowl LVIII - Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers - Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, United States
REUTERS/Mike Blake/File Photo

Pop ikona i igrač američkog nogometa pozirali pod romantičnom pergolom

Danas je ljubavna priča pop zvijezde došla do vrhunca: Taylor Swift objavila je zaruke s igračem Kansas City Chiefsa, Travisom Kelceom, u romantičnoj foto-seansi u vrtu prepunom ruža.

„Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog se vjenčavaju,“ napisala je Swift u objavi na Instagramu.

Pjevačica je podijelila pet fotografija na kojima ona i Kelce poziraju okruženi visokim stablima, kamenjem i mnoštvom cvijeća: od ružičastih, crvenih i bijelih ruža do bijelih hortenzija. Iznad para nalazi se lučna pergola obrasla ružama i lozom koja se uzdiže prema krošnjama stabala. U podnožju pergole nalaze se kamene vaze prepune ruža koje se prelijevaju.

Teme
Taylor Swift Travis Kelce

