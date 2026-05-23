"Udomljavanje je fora", poziv građanima na volontiranje

Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića u subotu se organizira akcija "Udomljavanje je fora", tim povodom građani se pozivaju na udomljavanje ljubimca te da volontiranjem pomognu napuštenim životinjama.
Akcija se održava do 14 sati, a organiziraju je Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sklonište za nezbrinute životinje iz Dumovca, a sudjeluje i udruga Prijatelji životinja.
Akcija se povodi u sklopu kampanje Hrvatska volontira, te joj je naglasak na vrijednosti volontiranja. Djelatnici Skloništa i volonteri savjetovat će građane o odgovornom skrbništvu, udomljavanju i načinima na koje mogu pomoći napuštenim životinjama.
Na središnji zagrebački trg povest će i nekoliko pasa kojima se traže udomitelji uz poruku kako je udomljavanje najbolji način nabavljanja kućnog ljubimca te najljepši oblik pomoći napuštenim životinjama.
S akcije pozivaju sve u Hrvatskoj da volontiranjem pomognu napuštenim životinjama, jer, kako kažu, "volonteri životinjama otvaraju vrata sretnije budućnosti".
Prijatelji životinja kažu da građani mogu pomoći i samostalnim akcijama prikupljanja onoga što je lokalnom skloništu ili lokalnoj udruzi najpotrebnije. Dovoljno je javiti se i pitati što im nedostaje, a često su to stare dekice, plahte, ručnici, sredstva za čišćenje, hrana ili igračke za životinje. I male geste mogu mnogo značiti životinjama koje čekaju novi dom.
Volontirati se može i kumovanjem, dijeljenjem objava o životinjama koje traže dom na društvenim mrežama, prijevozom životinja, fotografiranjem pasa i mačaka za oglase ili sudjelovanjem u organizaciji događanja za udomljavanje.
