Zbog bure zabrane na Jadranskoj magistrali

Zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale, no na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, poručuju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Zbog jakog vjetra između Bunice i Karlobaga zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i mjesta Tribanj dodatno je zabrana i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.
Zastoji i kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale.
Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine.
