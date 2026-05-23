HAK UPOZORAVA

Zbog bure zabrane na Jadranskoj magistrali

Hina
23. svi. 2026. 09:20
Zbog bure zabrane su za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale, no na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, poručuju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog jakog vjetra između Bunice i Karlobaga zabrana prometa je za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Karlobaga i mjesta Tribanj dodatno je zabrana i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zastoji i kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale.

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine.

