Magyar poništio Orbanovu odluku: Mađarska neće napustiti Međunarodni kazneni sud

Novi mađarski premijer Péter Magyar je izjavio da njegova vlada povlači namjeru o napuštanju Međunarodnog kaznenog suda (ICC), koju je prošle godine usvojila prethodna vlada na čelu s Viktorom Orbanom.
Magyar je u objavi na društvenoj platformi X rekao da "vlada povlači namjeru Mađarske da napusti Međunarodni kazneni sud", ne navodeći detalje.
Od 2002. godine ICC sa sjedištem u Haagu procesuira najteže zločine poput genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Mađarska je trebala biti prva i jedina zemlja EU-a koja je napustila sud.
Mađarska je pod desničarskim populističkim premijerom Viktorom Orbánom najavila planove za povlačenje iz Rimskog statuta, osnivačkog ugovora ICC-a, u travnju 2025., a parlament je odobrio tu odluku u svibnju. Povlačenje je trebalo stupiti na snagu 2. lipnja 2026.
Orbán je najavio taj potez tijekom posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua Budimpešti u travnju prošle godine.
Netanyahua traži ICC zbog navodnih ratnih zločina koje su izraelski vojnici počinili protiv Palestinaca u Pojasu Gaze. Orbán je prije posjeta jasno dao do znanja da će Mađarska ignorirati nalog za uhićenje.
Orbán i drugi članovi njegove vlade opravdali su planirano napuštanje ICC-a nalozima za uhićenje Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra obrane Yoava Gallanta.
"Ovaj sud je degradiran na političko sredstvo", tvrdio je Orbán u prisutnosti Netanyahua.
