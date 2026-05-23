Oglas

NIJE BILO NAJAVE

Zbog prosvjeda u Beogradu? Srbija zaustavila sav željeznički promet!

author
Nova.rs
|
23. svi. 2026. 09:11
vlak, Srbija
Vesna Lalić / Nova.rs

Kako se navodi na internetskoj stranici tvrtke "Srbija Voz", od 4:15 sati "Infrastruktura železnice Srbije" obustavila je do daljnjega promet svih vlakova na željezničkoj mreži Republike Srbije.

Oglas

"Srbija Voz a.d. obavještava korisnike usluga da je dana 23. svibnja 2026. godine u 4:15 sati 'Infrastruktura železnice Srbije' a.d. obustavila do daljnjega promet svih vlakova na željezničkoj mreži Republike Srbije. Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju", stoji u priopćenju.

Objašnjenje zbog čega je došlo do obustave prometa vlakova nije navedeno.

Naime, studenti u blokadi fakulteta Beogradskog sveučilišta danas organiziraju veliki prosvjed na Slaviji pod sloganom "Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju", koji će trajati od 18 do 20 sati.

Okupljanje je predviđeno od 13 do 16 sati kod Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, a od 14 do 17 sati kod Pravnog fakulteta, na Autokomandi i na Trgu Republike.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
aleksandar vučić beograd prosvjed srbija vlakovi željeznica željeznički promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ