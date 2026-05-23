Velika Keopsova piramida u Gizi već više od 4600 godina odolijeva vremenu, potresima i propadanju, dok su mnoge druge drevne građevine odavno pretvorene u ruševine. Iako su tijekom stoljeća nestale njezine vanjske bijele kamene obloge, glavna struktura piramide ostala je gotovo netaknuta, s golemim blokovima granita i vapnenca koji i dalje stoje čvrsto povezani. Znanstvenici sada vjeruju da su Egipćani, možda čak i nesvjesno, uspjeli izgraditi građevinu otpornu na potrese.

Istraživači već dugo pokušavaju otkriti zašto je upravo Keopsova piramida jedino preostalo čudo antičkog svijeta koje je opstalo do danas. Nova studija sugerira da se tajna možda krije u specifičnim konstrukcijskim rješenjima koja pomažu građevini apsorbirati i rasporediti vibracije tla tijekom podrhtavanja zemlje, prenosi Nova.rs.

Izgradnja piramide predstavljala je golem pothvat čak i prema suvremenim standardima. Građena je od oko 2,3 milijuna kamenih blokova ukupne težine približno šest milijuna tona. Neki od tih blokova dopremani su s udaljenosti veće od nekoliko stotina kilometara. Sve je zatim pažljivo uklapano kako bi nastala gotovo potpuno puna kamena struktura visoka oko 147 metara, sa svega nekoliko unutarnjih prostorija i prolaza.

Takva masivna konstrukcija sama po sebi pruža veliku stabilnost jer je golema težina ravnomjerno raspoređena prema osnovi građevine. Međutim, stručnjaci naglašavaju da sama masa nije dovoljna da objasni zašto je Keopsova piramida opstala dok su mnoge druge egipatske piramide djelomično ili potpuno propale. Piramide poput Meidumske doživjele su dramatična urušavanja još u antičko doba, dok danas neke druge više podsjećaju na hrpe kamenja nego na monumentalne građevine.

Iako Egipat ne spada među najtrusnija područja svijeta, povijesni podaci pokazuju da su se u blizini Gize događali snažni potresi. Jedan od najjačih zabilježen je 1847. godine i procjenjuje se da je imao magnitudu 6,8. Još jedan ozbiljan potres dogodio se 1992., kada je potres magnitude 5,8 čak izbacio pojedine vanjske kamene blokove s vrha piramide.

Upravo zbog toga znanstvenici su pokušali otkriti što Keopsovu piramidu čini toliko otpornom. Tim istraživača predvođen seizmologom Asemom Salamom iz Nacionalnog instituta za astronomiju i geofiziku u Egiptu postavio je senzore za vibracije unutar i oko same piramide. Cilj je bio izmjeriti kako građevina reagira na prirodne vibracije iz okoline.

Ukupno je postavljeno 37 senzora na različitim lokacijama, uključujući Kraljevu i Kraljičinu odaju, prolaze, tunele, vanjske kamene blokove i prostor iznad Kraljeve odaje poznat kao rasteretne komore. Ti uređaji bilježili su gotovo neprimjetne vibracije izazvane vjetrom, prometom, oceanskim valovima i stalnim podrhtavanjem Zemljine kore.

Mjerenja su pokazala zanimljiv rezultat. Tlo oko piramide vibrira na frekvenciji od oko 0,6 herca, dok se vibracije unutar same piramide kreću između 2 i 2,6 herca. Znanstvenici smatraju da upravo ta razlika može biti ključ otpornosti građevine. Budući da zemlja i piramida ne vibriraju istom frekvencijom, seizmička energija slabije se prenosi s tla na samu strukturu, čime se smanjuje mogućnost ozbiljnih oštećenja tijekom potresa.

Posebnu pozornost privukle su rasteretne komore iznad Kraljeve odaje. One su tradicionalno tumačene kao prostor koji raspoređuje golemu težinu kamenja iznad grobne komore faraona Kufua. Međutim, nova mjerenja pokazala su da se upravo u tim prostorijama vibracije značajno smanjuju. To upućuje na to da komore možda imaju još jednu važnu funkciju – prekidanje i raspršivanje vibracija koje nastaju tijekom podrhtavanja tla.

Iako nema dokaza da su drevni Egipćani namjerno projektirali piramidu kao zaštitu od potresa, istraživači smatraju da rezultati pokazuju izuzetno napredno razumijevanje gradnje i ponašanja tla. U znanstvenom radu navodi se da nalazi predstavljaju snažan dokaz kako su tadašnji arhitekti posjedovali veliko geotehničko znanje i znali projektirati građevine sposobne opstati tisućama godina.

Znanstvenici planiraju dodatna istraživanja na mjestima gdje su primijećene manje anomalije, uvjereni da bi nova mjerenja mogla još jasnije potvrditi kako Keopsova piramida nije samo arhitektonsko čudo, nego i iznimno dostignuće drevnog inženjerstva koje i danas fascinira stručnjake diljem svijeta.

Istraživanje je objavljeno u znanstvenom časopisu Scientific Reports.