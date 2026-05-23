Čaj od bršljana: Koristi se za kašalj, evo kako ga napraviti kod kuće

Bršljan je biljka koja je prepoznatljiva po svojim listovima, a može narasti i do 30 metara. Od bršljana se radi i čaj koji ima razne prednosti za zdravlje. Posebno je dobar za razna respiratorna oboljenja, poput astme, kroničnog bronhitisa ili kašlja.
Bršljan je otporna biljka koja raste u šumama, ali i dvorištima. Može rasti po podu ili u visinu, a od njega se radi i čaj.
Čaj od bršljana se koristi od davnina i to kao lijek za kašalj ili prehladu. Uz to, ima i protuupalna djelovanja.
Zašto je dobar bršljan?
Bršljan ili Hedera helix nije samo biljka koja raste u šumama ili vrtovima. Ona od davnina ima određene prednosti za organizam.
Tako se po ajurvedi on koristi za kašalj, bronhitis, ali i za iritacije na koži, a koristi se i za bolove kod artritisa ili reume.
Pojedina istraživanja pokazuju da kada se bršljan unosi u organizam može djelovati protuupalno. Isto tako, njime se unose antioksidansi. Ipak, potrebno je napraviti dodatna istraživanja kako bi se utvrdile potpune blagodati čaja od bršljana.
Čaj od bršljana
Bršljan se za kašalj može koristiti u obliku kapsula ili se od listova može raditi čaj. Ovaj čaj će pomoći kod akutnog i produktivnog kašlja, infekcija ili bronhitisa kod odraslih i djece.
Bršljan sadrži polifenole saponine i flavonoide koji su protuupalni. On otvara bronhije i olakšava disanje, ali i iskašljavanje.
Čaj od bršljana se može piti sam ili u kombinaciji s drugim biljkama poput timjana ili sljeza.
Bršljan se često daje djeci kao prirodni lijek, umjesto kupovnih sirupa.
Kako se radi čaj od bršljana?
Čaj od bršljana se radi od listova ove biljke. Listovi se beru u kasno proljeće ili rano ljeto kada listovi sadrže najviše saponina. Važno je i da se beru listovi koji su zeleni, a ne oni osušeni ili "bolesni".
Nakon što su ubrani, kao i za svaki čaj od bilja, listove je potrebno dobro posušiti. Stavljaju se na suhu krpu, na tamno i suho mjesto i tako stoje sve dok nisu potpuno suhi.
Čaj se radi jednostavno. Žličica listova se prelije vrućom vodom i ostavi da stoji oko pet minuta, nakon čega se listovi uklanjaju, a čaj je spreman za piće.
Ovaj napitak se pije najviše dva puta na dan kako ne bi došlo do nuspojava.
Nuspojave čaja od bršljana
Čaj od bršljana kod nekih osoba može izazvati nuspojave. Tako se može javiti osip na koži ili druge, slične promjene.
Jednako tako, važno je čaj koristiti oprezno i u manjim dozama na samom početku, upravo kako bi se izbjegle neželjene posljedice.
Čaj od bršljana ne smiju koristiti trudnice ili žene koje doje. Prije samog korištenja čaja od bršljana je potrebno posavjetovati se s liječnikom.
Zaključak
Čaj od bršljana se koristi za kašalj kod djece i kod odraslih. Važno je pravilno ubrati listove ove biljke, osušiti ih i kasnije piti u manjim dozama, najviše dva puta na dan.
Bršljan se za kašalj koristi od davnina, ali potrebno je napraviti dodatna istraživanja da se dokaže njegova djelotvornost.
