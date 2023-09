Možda ste do sada krivo čistili zube – ova greška može biti fatalna!

Podijeli :

Unsplash

Stomatološki stručnjak upozorio je ljude da ako ne provode svoju dnevnu oralnu higijenu kako treba, može doći do kobnih posljedica. Otkrio je i kako to možemo izbjeći.

Imati čiste zube i svjež dah doista je važno, a kada se radi o pranju zubi, znamo da bi to trebalo biti dva puta dnevno. Također, trebali bismo zube čistiti koncem, koristiti vodicu za usta, a ne smijemo zaboraviti ni čišćenje jezika! Ali koliko često zapravo radite svaki korak koji biste trebali?

Žena preminula nakon vađenja zuba, uhićeni zubar i njegova sestra Stomatologinja otkrila četiri jednostavna trika za zdrave i lijepe zube

Stomatološki stručnjak dr. Sameer Patel tvrdi da bi nepridržavanje ispravnih postupaka četkanja zuba moglo biti kobno u nekim slučajevima, jer loša oralna higijena može dovesti ne samo do lošeg zadaha i karijesa – već također može utjecati na zdravlje vašeg srca.

“Studije sve više pokazuju važnost čišćenja koncem za neurološko i srčano zdravlje. Čišćenje koncem uklanja plak ispod ruba desni, koji može nagrizati zubnu caklinu i uzrokovati kamenac, kao i smanjiti rizik od gingivitisa, karijesa i vjerojatnosti da vam desni postanu upaljene, bolne i crvene. Svakodnevno čistite koncem za optimalno zdravlje zubi i desni, kao i za vaše opće dobro”, kazao je Patel.

Prema istraživanju koje je financirala British Heart Foundation, oni koji imaju umjerenu do tešku bolest desni imaju 69 posto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Istraživanje BHF-a također je otkrilo da bi nekorištenje zubnog konca ili briga o zubima moglo biti kobno, jer upala uzrokovana bolešću desni može oštetiti vaše krvne žile, uključujući one u srcu, što može dovesti do koronarne bolesti srca.

Ako imate bolest desni, također ste izloženi većem riziku od srčanog i moždanog udara. Dr. Patel je također rekao da uvijek morate prati zube čim se probudite i da nikada ne smijete čekati do doručka, piše Mirror.

To je zato što se bakterije nakupljaju u našim ustima preko noći, a jedenje hrane prije pranja zuba ujutro može nahraniti bakterije i može stvoriti kiselinu koja će napasti zubnu caklinu. No, iako biste trebali prati zube dva puta dnevno, stomatološki stručnjaci kažu da je, ako inzistirate na pranju zuba samo jednom, najbolje vrijeme kada to radite noću jer spavanje s plakom na zubima može omogućiti njegovo otvrdnjavanje, a to je onda kada treba ukloniti stomatolog.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.