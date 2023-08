Prljave stvari u kući koje mogu izazvati teške bolesti, a mnogi se ne obaziru

Podijeli :

Tierra Mallorca/Unsplash

Opasni mikroorganizmi, grinje i drugi napasnici nisu vidljivi golim okom, no žive u suživotu sa nama i u svakom su kućanstvu. U povoljnim uvjetima će se razmnožiti do te mjere da mogu ugroziti ljudsko zdravlje, čak i u okruženju koje smatramo potpuno sigurnim, poput doma.

Stoga je ključna redovita higijena, a pritom posebnu pozornost valja posvetiti kritičnim mjestima koja su kao stvorena za razvoj patogena.

1. Prljava posteljina

Na plahtama ležimo i one, kao i odjeća, upijaju tekućine od ostataka znoja, iscjedaka iz tijela do dlaka i kože… Prema jednom istraživanju, u tjedan dana s čovjeka padne oko 14 grama sitnih čestica kože, a to se sve uvuče u posteljinu i pogodno je tlo za hranjenje, a time i razmnožavanje grinja.

Fekalije i ostali otpad koje te sićušne životinjice ostavljaju za sobom mogu rezultirati pogoršanjem ekcema, pojavom sezonskih alergija, iritacija kože i drugih ozbiljnih stanja. Također, prašina i grinje u krevetu mogu biti okidači za pojavu astme. Zato, mijenjajte posteljinu svaki tjedan i operite je na minimalno 60 stupnjeva, prenosi Reader’s digest.

2. Neodržavani sustavi grijanja i hlađenja

U sustavima za grijanje i hlađenje, ako se ne čiste redovito, mogu se nagomilati plijesan, bakterije, gljivice i drugi mikroorganizmi štetni za zdravlje. Udisanje tih čestica može rezultirati alergijom, a u ozbiljnijim situacijama i pojavom legionarske bolesti tj. legionelom. Uzročnik je opasna bakterija koja u ljudsko tijelo ulazi respiratornim sustavom i u nekim slučajevima je smrtonosna.

“Legionarska bolest se može javiti kao blagi oblik, pa sve do teške upale pluća s visokom stopom smrtnosti. Inkubacija iznosi od 2 do 10 dana. Ova multisistemska bolest, osim pluća zahvaća jetru, bubrege, probavni trakt i središnji živčani sustav. Prvi simptomi su vrlo visoka tjelesna temperatura (iznad 39°C) koja je praćena zimicom i tresavicom. Javljaju se i drugi simptomi poput glavobolje, bolova u mišićima, opće slabosti, mučnine, povraćanja i sl. U početku bolesnik ne kašlje. Nakon dva do pet dana javlja se suhi, nadražujući kašalj koji postupno postaje produktivan, te drugi respiratorni simptomi. Legionarska bolest se liječi antibioticima i simptomatski. Oporavak je dug, te su promjene na plućima vidljive i mjesec dana nakon početka bolesti”, objasnili su u Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije.

3. Stari usisavači

U studiji objavljenoj u časopisu “Environmental Science & Technology” testirali su više od 20 vrsta usisavača različitih robnih marki, cijena i starosti. Otkrili su da je svaki od njih ispuštao prašinu, bakterije i alergene u zrak, a mi ih potom udišemo.

Međutim, kod starijih modela i onih s neadekvatnim filterom, zagađenje zraka je bilo puno ozbiljnije nego kod ostalih vrsta usisavača. Najbolji izbor su usisavači s visokoučinkovitim filterom za hvatanje sitnih čestica (HEPA) koji treba redovito čistiti.

4. Dlake kućnih ljubimaca

Nagomilane dlake kućnih ljubimaca i sve ostalo što ispada s njih, uključujući mikroskopske komadiće mrtve kože, mogu izazvati kihanje i šmrcanje kod ukućana. Prema američkoj Udruzi za pluća, najbolji način zaštite od alergijskih reakcija je držanje dlakavih ljubimaca što dalje od namještaja tapeciranog tkaninom i tepiha.

Također, potrebno je češće čistiti i usisavati kuću. Ako ste alergični na pelud, morate četkati i prati kućne ljubimce češće jer skupljaju pelud koja se hvata na dlaku dok trče po prirodi.

5. Sredstva za čišćenje

Većina proizvoda za čišćenje kućanstva prepuna je potencijalno opasnih kemikalija koje u tijelo mogu ući udisanjem te kroz kožu i ugroziti zdravlje. Bolji izbor su prirodna sredstva za čišćenje kao što su limun, ocat i soda bikarbona. Donosimo nekoliko prijedloga kako očistiti ključna mjesta u stanu prirodnim sredstvima za čišćenje.

Čišćenje kupaonice i zahoda

Osim što dezinficira površine, ocat ima svojstvo izbjeljivanja pa je odličan izbor za čišćenje kupaonice i zahoda. Stavite u bočicu sa sprejem ocat i vodu u omjeru 1:2 i nanesite na površinu koju čistite.

Uklanjanje mrlja s poda i tepiha

Kod mrlja na podu pomiješajte dvije litre vruće vode sa čašom octa i time operite pod. Ako se radi o mrljama na tepihu, izlijte malo octa izravno na mrlju pa preko toga stavite malo deterdženta. Ostavite da se osuši pa istrljajte četkom.

Čišćenje naslaga u pećnici

Napravite smjesu od šalice sode bikarbone i trećine šalice vode pa je nanesite na cijelu unutrašnjost pećnice, uključujući i unutarnje staklo. Ostavite da odstoji 12 sati pa pošpricajte octom. Zatim istrljajte cijelu pećnicu krpom i toplom vodom. Tvrdokornije naslage ostružite. Za to vam može poslužiti špatula ili stari nož.

6. Plijesan na zidovima, kadi…

Ružne crne mrlje na zidovima, rubovima kade, umivaonika ili sudopera nakupine su plijesni kojima vlažno okruženje savršeno odgovara za razmnožavanje. Plijesan u domu nikako nije dobra za zdravlje, posebno ako nastaje u vlažnim zidovima te oko prozora.

Udisanje njezinih vrlo sitnih čestica može iritirati oči, nos i grlo te uzrokovati poteškoće s disanjem, kašalj, alergijske reakcije. Može izazivati mučninu i glavobolju, ali i pogoršati simptome astme. Plijesan može biti skrivena iza namještaja, pločica, drvenih oplata na zidovima, ispod gumenih podložaka u kadi, unutar gumenih dječjih igračaka i drugih manje vidljivih mjesta, pa obratite pažnju i na to, prenosi 24sata.

Dobro je znati da postoje biljke koje filtriraju zrak u domu te pomažu smanjivanju količine plijesni. Među njima je bršljan, a do tog zaključka došli su stručnjaci u NASA-i nakon proučavanja kućnih biljaka. Kažu kako bršljan uklanja 60 posto plijesni iz zraka i 58 posto čestica od fekalija, i to za samo šest sati od stavljanja biljke u prostor.

7. Boja na bazi olova

Kada se boja na bazi olova počne ljuštiti sa zidova, nastaje olovna prašina. Izloženost tim sitnim česticama može dovesti do oštećenja mozga, živčanog sustava, bubrega i drugih organa. Iako je danas u kućanstvima zabranjeno koristiti boje od olova, još ih se može pronaći na starim zidovima pojedinih kuća.

