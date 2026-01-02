Oglas

UZROK SMRTI NEPOZNAT

Kći slavnog glumca pronađena mrtva u hotelu, imala je samo 34 godine

N1 Info , Hina
02. sij. 2026. 09:25
Tommy Lee Jones
Kazuhiro NOGI / AFP

Victoria Jones, 34-godišnja kći slavnog glumca Tommyja Leeja Jonesa, pronađena je mrtva u kalifornijskom hotelu u ranim jutarnjima satima Nove godine, prenose u petak mediji.

Policija je stigla u hotel Fairmont San Francisco oko 3,14 ujutro u četvrtak nakon prijave o medicinskoj hitnosti, rekla je policijska uprava San Francisca za Post.

Bolničari su po dolasku mrtvom proglasili pronađenu ženu, koju su izvori TMZ-a identificirali kao Jones.

Mrtvozornik će utvrditi uzrok njezine smrti.

Jones se pojavila se uz svog oca u filmu "Ljudi u crnom 2". Imala je ulogu u TV seriji "One Tree Hill", a glumila je i u filmu "Tri pogreba Melquiadesa Estrade" iz 2005., koji je režirao i u kojem je glumio njezin otac, prema njezinom IMDB profilu.

Jones je imala problema sa zakonom u 2025. jer je uhićena najmanje tri puta, prema dokumentima koje je Post dobio na uvid.

Teme
Victoria Jones

