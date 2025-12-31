Umrla unuka Johna F. Kennedyja

Tatiana Schlossberg, unuka bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, umrla je u dobi od 35 godina, objavio je BBC.
Njezina obitelj objavila je vijest o njezinoj smrti na društvenim mrežama, a objavu je podijelila Zaklada knjižnice Johna F. Kennedyja. "Naša prekrasna Tatiana umrla je jutros. Uvijek će biti u našim srcima", navodi se u objavi.
Schlossberg, klimatska novinarka, objavila je u studenom da joj je dijagnosticiran agresivni oblik raka. U članku je napisala da su joj rekli da ima manje od godinu dana života.
Schlossberg je bila kći dizajnera Edwina Schlossberga i diplomatkinje Caroline Kennedy.
U članku objavljenom prošlog mjeseca u New Yorkeru pod naslovom "Bitka s mojom krvlju", Schlossberg je otkrila da joj je u svibnju 2024., nakon što je rodila svoje drugo dijete, dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija.
Također je pisala da strahuje kakvu će bol njezina smrt uzrokovati njezinoj obitelji, koja je pretrpjela brojne tragedije. Njezin djed John F. Kennedy, 35. američki predsjednik, ubijen je 1963., a njezin ujak, John F. Kennedy mlađi., poginuo je u zrakoplovnoj nesreći 1999. Njezin mlađi brat Jack Schlossberg najavio je da će se kandidirati za Kongres u 12. okrugu New Yorka.
"Cijeli svoj život trudila sam se biti dobra, biti dobra učenica i dobra sestra i dobra kći, te zaštititi svoju majku i nikada je ne uzrujati ili naljutiti", napisala je Schlossberg.
"Sada sam dodala novu tragediju u njezin život, u život naše obitelji i ne mogu ništa učiniti da to zaustavim", rekla je.
Schlossberg je u svom eseju također izrazila razočaranje imenovanjem njezinog ujaka Roberta F. Kennedyja mlađeg za čelnika Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga.
Prije ovog eseja o dijagnozi, Schlossberg je izgradila uspješnu karijeru kao klimatska novinarka.
Schlossberg je autorica knjige "Neupadljiva potrošnja: Utjecaj na okoliš za koji ne znate da ga imate". Također je pisala o klimi i drugim temama za New York Times.
U prosincu 2021. izvijestila je o lokalnim eksperimentima iskorištavanja energije londonske podzemne željeznice za grijanje domova, nastojeći se boriti protiv klimatskih promjena.
"Mislim da su klimatske promjene najveća priča na svijetu i priča o svemu", rekla je za NBC News 2019. "Radi se o znanosti i prirodi, ali i o politici, zdravlju i poslovanju. Meni, gledajući na ovo kao novinarki, činilo se kao jako važna priča za ispričati", dodala je.
