Preminuo D'Angelo, legendarni soul glazbenik

Rođen kao Michael Eugene Archer u Richmondu, D'Angelo je glazbeni genij koji je započeo svirati klavir već s tri godine, a rano je nastupao kod svoje obitelji u crkvi. Tijekom svoje karijere, bio je ključna osoba u obnovi soul glazbe, osobito kroz svoj debitantski album 'Brown Sugar' iz 1995. godine, kao i kasnije uspjehe poput albuma 'Voodoo' iz 2000. i 'Black Messiah' iz 2014. godine., piše tportal.