Ovo znaju samo iskusni pekari.
Tajna bureka koji je istodobno hrskav izvana, a sočan i mekan iznutra, krije se u jednostavnom preljevu koji koriste i profesionalni pekari. Riječ je o provjerenoj kombinaciji mineralne (gazirane) vode i ulja. Ovaj se preljev prelije preko bureka neposredno prije pečenja i upravo on stvara čudo – mineralna voda, zahvaljujući ugljičnom dioksidu, daje prozračnu strukturu i mekoću, dok ulje jamči zlatno-smeđu, hrskavu koricu.
Zaboravite na suhe i žilave bureke — s ovim trikom svaki će vam uspjeti, bez truda i nervoze, piše Krstarica.
Zašto je ovaj preljev toliko dobar?
Jeste li se ikada pitali kako pekari postižu onaj savršeni balans tekstura? Tajna nije u skupim sastojcima, već u malo kuhinjske fizike i kemije.
Gazirana voda, prepuna mjehurića, tijekom pečenja isparava i stvara paru unutar bureka. Ta para podiže slojeve tijesta i čini ih izuzetno mekanima i rahlim. S druge strane, ulje ima višu točku ključanja od vode i na površini se ponaša poput tanke slojevite „pržene“ korice — zbog čega burek postaje neodoljivo hrskav.
Jednostavno, a genijalno!
Precizna mjera za savršen rezultat
Iako je recept vrlo jednostavan, za najbolji rezultat važno je pogoditi pravu razmjeru. Za jedan standardni burek (bilo da je savijen ili složen u okruglom kalupu) trebat će vam:
- 1 decilitar mineralne vode
- 0,5 decilitra ulja
Po želji možete koristiti i otopljeni maslac ili svinjsku mast za bogatiji okus. Sastojke samo promiješajte u čaši i ravnomjerno prelijte preko bureka prije nego što ga stavite u pećnicu. Nema potrebe za miksanjem ni dodatnim tehnikama — samo prelijte i pecite.
Dodatni savjeti
Ako želite još bolji rezultat, u preljev možete dodati prstohvat soli i mrvicu praška za pecivo, što će dodatno podići tijesto i poboljšati okus. Burek stavite u pećnicu na 220 °C prvih 10–15 minuta, a zatim smanjite na 180–200 °C i pecite do kraja. Tako će se korica brzo zapeći i postati hrskava, dok će unutrašnjost ostati sočna.
Kada je burek pečen, ostavite ga da stoji barem 10 minuta prije rezanja, kako se slojevi ne bi raspadali.
Dobar tek!
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
