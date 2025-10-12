Ako želite još bolji rezultat, u preljev možete dodati prstohvat soli i mrvicu praška za pecivo, što će dodatno podići tijesto i poboljšati okus. Burek stavite u pećnicu na 220 °C prvih 10–15 minuta, a zatim smanjite na 180–200 °C i pecite do kraja. Tako će se korica brzo zapeći i postati hrskava, dok će unutrašnjost ostati sočna.