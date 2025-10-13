Pitali AI koji je glavni grad iz bivše Jugoslavije najljepši: Zakuhala se zasprava

Voditelji popularnog srpskog podcasta Baci5 ponovno su se poigrali s umjetnom inteligencijom. Nakon što su je ranije "ispitivali“ o himnama i prirodnim ljepotama regije, ovoga puta na red su došli glavni gradovi bivše Jugoslavije.
Jedan od voditelja pokušao je pogoditi redoslijed koji je sastavio ChatGPT. Pretpostavio je da će Beograd sigurno biti među prva tri mjesta. Ispostavilo se – da je pogriješio, piše City Magazine.
AI je glavni grad Srbije smjestila na četvrto mjesto. Obrazloženje?
“Beograd je grad s moćnim položajem na ušću Save i Dunava, živ i najveći u regiji, ali ne i najljepši.”
Treće mjesto zauzeo je Zagreb, opisan kao „šarmantan grad s mnogo trgova i povijesnih zgrada“.
Na drugom mjestu našlo se Sarajevo, dok je vrh ljestvice pripao Ljubljani. Prema AI, Ljubljani pripada titula „najuređenijeg, bajkovitog grada, prepunog rijeka i mostova“.
Na petom mjestu završilo je Skoplje, a Podgorica je zauzela šesto. Voditelji su se čak našalili pitajući se kako to da glavni grad Crne Gore može biti iznad Beograda – ali pokazalo se da ipak nije tako.
Na kraju epizode, Baci5 su pitali svoje pratitelje što misle o ovom poretku. Naravno, u raspravu su se uključili ljudi iz gotovo svih država bivše Jugoslavije.
Većina nije krila ponos — i, očekivano, svatko je hvalio svoj glavni grad. Koji je vama najljepši grad bivše Jugoslavije?
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
