Ušla sam u njemački second hand i sve funkcionira potpuno drukčije nego kod nas - pogledajte cijene

Posebno mi je bilo zanimljivo to što se odjeća ne prodaje po komadu, nego po kilogramu. Uzmeš stvari koje želiš, izvagaš ih, i nebitno je radi li se o večernjoj haljini ili košulji za svaki dan – cjenik je jasno istaknut na zidu. Osim toga, cijena kilograma ovisi i o tome kada je odjeća stigla u trgovinu: prve je tjedne najskuplja, od 34 do 42 eura, druge tjedne prodaje se po 25 do 32 eura po kilogramu. Na kraju, ono što ostane prodaje se po komadu – od 2 do 6 eura, a imaju i akciju “sve za euro”. To, naravno, ne vrijedi za obuću i torbe.