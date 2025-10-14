Ušla sam u njemački second hand i sve funkcionira potpuno drukčije nego kod nas - pogledajte cijene

Prije nekoliko mjeseci čekala sam autobus kod željezničkog kolodvora u Hamburgu kad sam na jednom biciklu, parkiranom uz ulicu, ugledala natpis koji je pokazivao put do second hand trgovine. Pomislila sam da je to dobra prilika da kratko ubijem vrijeme.
Second hand u Hamburgu ne izgleda kao trgovine tog tipa kod nas, nego kao pravi urbani butik u kojem je i izgled prostora važan. Tamni zidovi s grafitima pokazali su se kao savršena pozadina za šarenilo odjeće, a tu su bila i starinska ogledala, koferi, lampe i jedna vrlo udobna narančasta fotelja, prenosi Nova.rs.
Posebno mi je bilo zanimljivo to što se odjeća ne prodaje po komadu, nego po kilogramu. Uzmeš stvari koje želiš, izvagaš ih, i nebitno je radi li se o večernjoj haljini ili košulji za svaki dan – cjenik je jasno istaknut na zidu. Osim toga, cijena kilograma ovisi i o tome kada je odjeća stigla u trgovinu: prve je tjedne najskuplja, od 34 do 42 eura, druge tjedne prodaje se po 25 do 32 eura po kilogramu. Na kraju, ono što ostane prodaje se po komadu – od 2 do 6 eura, a imaju i akciju “sve za euro”. To, naravno, ne vrijedi za obuću i torbe.
Čizmice koje sam gledala stajale su 10 eura i izgledale kao nove, dok su torbe bile 13 eura. “Svaki tjedan dobivamo novu robu. Sve što se ne proda u roku – vraćamo”, objasnio mi je prodavač, a ja sam mogla samo zamišljati gdje to neprodano dalje završava...
Što sam još vidjela u Hamburgu, ali i na drugim putovanjima po svijetu – pogledajte na Instagram stranici Putničarenje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
