25 zemalja u borbi za pobjedu
Finale Eurosonga: Lelekice nastupaju 13. po redu, Izraelac emotivnom izvedbom ganuo publiku
Od 21 sat za pobjedu i titulu pobjednika bori se 25 zemalja. Producenti Eurosonga objavili su jučer redoslijed nastupa za veliko finale, a hrvatske predstavnicem grupa Lelek, nastupit će u drugom dijelu večeri.
hHrvatska ženska grupa Lelek sa skladbom 'Andromeda' na pozornicu izaći kao 13. po redu.
Kako su poručili organizatori, redoslijed je složen tako da svi izvođači tijekom večeri dobiju priliku što bolje doći do izražaja, ali i kako bi televizijski prijenos zadržao dinamiku od početka do kraja finala.
6 Objava
21:55
prije 0 min.
Nastupila Ukrajina
Ukrajina je na Eurosong poslala pjevačicu Leléka s pjesmom 'Ridnym' koja je u finalu predstavila svoju zemlju na najbolji način.
21:45
prije 10 min.
Šest zemalja predstavilo svoj finalni nastup
Nastupile su Danska, Njemačka, Izrael, Belgija, Albanija te Grčka.
21:34
prije 21 min.
Izraelac Noam Bettan dirnuo publiku
Noam Bettan, 27-godišnji pjevač iz Ra'anane, s pjesmom 'Michelle', je predstavio Izrael, a publika je velikim pljeskom pohvalila nastup.
21:23
prije 32 min.
Glasanje je otvoreno
Voditelji su objavili da je glasanje otvoreno. S jednog broja možete glasati najviše 10 puta.
Hrvatski gledatelji moći će glasovati pozivom na broj 06155 uz redni broj pjesme ili slanjem SMS poruke na broj 666777 s rednim brojem izvođača. Važno je naglasiti kako hrvatska publika ne može glasovati za hrvatske predstavnice, nego samo za ostale zemlje. Osim telefonskog i SMS glasovanja, moguće je i online glasovanje putem službene platforme esc.vote, što posljednjih godina postaje sve popularniji način sudjelovanja publike.
21:12
prije 43 min.
Otvaranje finalne večeri
Večer je krenula uz Mozartovu glazbu, a nakon toga se na pozornici pojavio prošlogodišnji pobjednik JJ.
21:09
prije 46 min.
Redoslijed finala
Ovako izgleda redoslijed nastupa u finalu Eurosonga:
Danska – Søren Torpegaard Lund, 'Før Vi Går Hjem'
Njemačka – Sarah Engels, 'Fire'
Izrael – Noam Bettan, 'Michelle'
Belgija – Essyla, 'Dancing on the Ice'
Albanija – Alis, 'Nân'
Grčka – Akylas, 'Ferto'
Ukrajina – Leléka, 'Ridnym'
Australija – Delta Goodrem, 'Eclipse'
Srbija – Lavina, 'Kraj Mene'
Malta – Aidan, 'Bella'
Češka – Daniel Žižka, 'Crossroads'
Bugarska – Dara, 'Bangaranga'
Hrvatska – Lelek, 'Andromeda'
Ujedinjeno Kraljevstvo – Look Mum No Computer, 'Eins, Zwei, Drei'
Francuska – Monroe, 'Regarde!'
Moldavija – Satoshi, 'Viva, Moldova!'
Finska – Linda Lampenius i Pete Parkkonen, 'Liekinheitin'
Poljska – Alicja, 'Pray'
Litva – Lion Ceccah, 'Sólo Quiero Más'
Švedska – Felicia, 'My System'
Cipar – Antigoni, 'Jalla'
Italija – Sal Da Vinci, 'Per Sempre Si'
Norveška – Jonas Lovv, 'Ya Ya Ya'
Rumunjska – Alexandra Căpitănescu, 'Choke Me'
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare