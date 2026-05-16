Nacionalna zrakoplovna kompanija priopćila je da je riječ o zrakoplovu Airbus A220-300, koji je u subotu trebao obaviti redoviti međunarodni let na liniji Split – Frankfurt, ali je prekinuo polijetanje u Zračnoj luci Split. "Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen", naveli su. U zrakoplovu se po njihovim podacima nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade.