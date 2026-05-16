Dvije osobe poginule

Užas u Njemačkoj: Zrakoplov eksplodirao u zraku

16. svi. 2026. 15:52
Dvije osobe su poginule u padu malog zrakoplova u Njemačkoj.

Prema izvješćima očevidaca, zrakoplov je eksplodirao u zraku, a ostaci su pali na stambeno područje.

Kako su priopćile agencije za pomoć u katastrofama, osim dvije osobe koje su poginule, još jedna je osoba teško ozlijeđena, piše Welt, a prenosi Dnevnik.hr.

Do nesreće je došlo u blizini ulice Max-Planck-Straße u gradu Limburgerhofu, južno od Mannheima, u saveznoj državi Rheinland-Pfalz.

Axel Fischer, zamjenik inspektora za zaštitu od požara i katastrofa u okrugu, rekao je da je motorni zrakoplov očito eksplodirao u zraku. Krhotine su bačene na okolne kuće. Svjedoci su izjavili da je zrakoplov zakačio kuću.

Policija, spasilačke službe i vatrogasci su na licu mjesta u velikom broju. Trenutno nema izvješća o ozlijeđenim stanovnicima.

