Rinčić o snimci napada na stranog pomorca: "Zgrožena sam takvim divljaštvom"

“Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka — za naše sugrađane, za radnike koji ovdje dolaze raditi, za studente, pomorce, turiste i svakoga tko u naš grad dolazi s povjerenjem”, priopćila je gradonačelnica Rijeke Iva Riničić o brutalnom činu nasilja nad stranim državljaninom koje se dogodilo u Rijeci prije tri i pol mjeseca, a čija je uznemirujuća snimka potresla javnost.
"Zgrožena sam takvim divljaštvom, koje nije i ne smije biti lice Rijeke. Mi smo grad koji je oduvijek bio dom ljudima različitih nacionalnosti, jezika i kultura te upravo na toj otvorenosti gradio svoj identitet. Zato svako nasilje, osobito ono motivirano mržnjom, netrpeljivošću ili osjećajem nadmoći nad drugim i slabijim, predstavlja izravan udar na vrijednosti koje Rijeka živi i čuva.
Novi čin nasilja, osim same fizičke dimenzije koja srećom nije završila tragično, zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi. Pri tome mislim na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih drugih prisutnih. Za takvo ponašanje nema opravdavanja, samo alarm da svi zajedno kao članovi društva ne radimo svoj posao. Šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji, a to si kao društvo ne smijemo dopustiti.
Posljednjih mjeseci svjedočimo sve češćem nasilju u javnom prostoru, među mladima i na društvenim mrežama, u prometu, nasilju prema imovini i na sportskim terenima, gdje se nasilje ne samo čini, nego i snima, dijeli i pretvara u sredstvo ponižavanja i dokazivanja moći. Zato si moramo postaviti ozbiljno pitanje: jesmo li kao društvo i kao pojedinci spremni stati i krenuti od sebe, zauzeti se za drugog, izložiti se možda i kritici skupine, upozoriti na jezik mržnje i vrijeđanja prema ljudima oko nas u stvarnom, ali i digitalnom svijetu? Ili smo postali društvo u kojem toleriramo, a pasivnošću i potičemo vrijeđanje, omalovažavanje i agresiju — na ulicama, sportskim terenima, u školama, uredima, medijima i na društvenim mrežama?
Od policije očekujemo razrješenje slučaja, identifikaciju svih sudionika napada te jasno i odlučno postupanje. Svi odgovorni moraju snositi posljedice svojih postupaka.
U borbu protiv nasilja se moraju snažnije uključiti sve institucije, obrazovni sustav, obitelji i cijelo društvo jer riječ je o problemu koji očito eskalira i traži ozbiljan društveni odgovor.
Borba protiv nasilja je temeljna odgovornost svakog civiliziranog društva. Upravo zato i Rijeka, ali i cijela Hrvatska moraju jasno i bez zadrške birati sigurnost, dostojanstvo, odgovornost i poštovanje svakog čovjeka”, zaključuje gradonačelnica Rinčić.
