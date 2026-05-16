Rinčić o snimci napada na stranog pomorca: "Zgrožena sam takvim divljaštvom"

Posljednjih mjeseci svjedočimo sve češćem nasilju u javnom prostoru, među mladima i na društvenim mrežama, u prometu, nasilju prema imovini i na sportskim terenima, gdje se nasilje ne samo čini, nego i snima, dijeli i pretvara u sredstvo ponižavanja i dokazivanja moći. Zato si moramo postaviti ozbiljno pitanje: jesmo li kao društvo i kao pojedinci spremni stati i krenuti od sebe, zauzeti se za drugog, izložiti se možda i kritici skupine, upozoriti na jezik mržnje i vrijeđanja prema ljudima oko nas u stvarnom, ali i digitalnom svijetu? Ili smo postali društvo u kojem toleriramo, a pasivnošću i potičemo vrijeđanje, omalovažavanje i agresiju — na ulicama, sportskim terenima, u školama, uredima, medijima i na društvenim mrežama?