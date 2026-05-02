FOTO / Nakon rigoroznih testova HGSS dobio četiri nova K9 tima

Na događaju je sudjelovao 31 član iz 16 stanica HGSS-a. U subotu su održani ispiti za airscent i mantrail licence, kojima su pristupila četiri K9 potražna tima. Kako navode iz HGSS-a, timovi su nakon dugotrajnih priprema i treninga ispunili sve uvjete za izlazak na licencu, što su potvrdili na završnom testiranju na Biokovu.