FOTO / Nakon rigoroznih testova HGSS dobio četiri nova K9 tima

Hrvatska gorska služba spašavanja objavila je na svom Facebooku da ima četiri nova licencirana K9 potražna tima, koji su svoju spremnost dokazali uspješnim polaganjem ispita na zahtjevnom biokovskom terenu.
Proljetno licenciranje i redovni trening Odjela K9 pri Komisiji za potrage održani su prošlog vikenda na području Biokova, a domaćin je bio HGSS Makarska.
Na događaju je sudjelovao 31 član iz 16 stanica HGSS-a. U subotu su održani ispiti za airscent i mantrail licence, kojima su pristupila četiri K9 potražna tima. Kako navode iz HGSS-a, timovi su nakon dugotrajnih priprema i treninga ispunili sve uvjete za izlazak na licencu, što su potvrdili na završnom testiranju na Biokovu.
Nakon cjelodnevnog pretraživanja terena i provedbe tehničkog dijela ispita, tri tima uspješno su položila airscent licencu. Tehnički dio uključivao je vježbe poput spuštanja po užetu, nošenja brnjice, usmjeravanja, fokusa na unesrećenu osobu te ustrajnosti u označavanju. Nove licencirane timove za ovu vrstu potrage dobile su stanice Orebić, Zlatar Bistrica i Karlovac.
Istovremeno, potražni tim iz HGSS Stanice Požega položio je mantrail licencu. Pas je uspješno pratio trag “nestale” osobe u duljini od gotovo jednog kilometra, čime je i taj tim stekao licencu. Polaganjem ispita ovi su timovi dobili pravo sudjelovanja u potražnim akcijama HGSS-a.
