Objavljena vremenska prognoza za svibanj i ljeto, evo što nas čeka

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula objavio je vremensku prognozu za svibanj i ljeto pred nama.
U pučkom su vremenoslovlju kontinentalne Hrvatske poznati "ledeni sveci" - sv. Mamericije, Pankracije, Servacije, Bonifacije i Sofija. To je razdoblje razdoblje od 11. do 15. svibnja, kad štete od mraza nisu bile iznenađenje. Vakula navodi da je ove godine prema trenutačno aktualnim prognozama tih dana vrlo mala vjerojatnost mraza. No, naravno, promjene su još moguće pa valja pratiti kratkoročne vremenske prognoze.
"Sigurno je zatopljenje sljedećih dana pa će najviša temperatura zraka u mnogim mjestima biti i oko 25 °C, ali još i tijekom vikenda postoji mogućnost mjestimičnog mraza pri tlu. Srećom, slabijeg nego ovoga petka. Pritom je do ponedjeljka neprijeporno i suho razdoblje, ali nakon toga se opet povećava vjerojatnost kiše.
A za one koji vjeruju dugoročnim prognozama i smatraju ih korisnima unatoč mnogobrojnim ograničenjima - i dalje je umjerena, čak i velika vjerojatnost za u većini Hrvatske barem prosječnu srednju temperaturu zraka - i sezonsku, i svakog od sljedeća tri mjeseca, čak i sljedećih šest mjeseci!", navodi meteorolog.
Stoga se, kaže Vakula za HRT, može zaključiti kako je mala vjerojatnost dugotrajnijih razdoblja zamjetno hladnijeg vremena od prosječnog ili drugim riječima - povremena hladnija razdoblja vjerojatno će biti manje intenzivna od toplijih razdoblja.
"Više od toga i dalje ne treba očekivati od dugoročnih prognoza, premda bi mnogi željeli detaljnije pa se medijski prostor povremeno puni raznim senzacionalističkim prognostičkim izračunima, bez razumijevanja u kaotičnost prirode i atmosfere te nemogućnost pouzdane prognoze, ne samo dugoročne, nego ponekad i srednjoročne, za samo nekoliko dana unaprijed" zaključio je.
