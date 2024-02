Na dnu Baltika otkriven kilometarski zid star oko 10.000 godina

Podijeli :

MATEUSZ SLODKOWSKI / AFP

Zid iz kamenog doba pronađen na dnu Baltičkog mora, gotovo kilometar od obale Njemačke, potencijalno je najstarija megastruktura u Europi koju je izgradio čovjek.

Proteže se gotovo kilometar duž morskog dna u zaljevu Mecklenburg, a uočen je slučajno kada su znanstvenici upravljali sonarnim sustavom s istraživačkog broda, oko deset kilometara od obale, prenosi Guardian.

I roditelji iz kamenog doba koristili posudice s rupicama za dojenčad

Pažljiviji pogled na strukturu, nazvanu Blinkerval, otkrio je oko 1400 manjih kamenja za koje se čini da su bili postavljeni kako bi povezali gotovo 300 većih kamenih blokova, od kojih su mnogi bili preteški da bi ih grupe ljudi pomicale.

Potopljeni zid, koji su znanstvenici pozdravili kao “uzbudljivo otkriće”, nalazi se 21 metar ispod vode, ali istraživači vjeruju da su ga sagradili lovci/sakupljači na kopnu pored nekadašnjeg jezera ili močvare prije više od 10.000 godina.

Iako je namjenu zida teško dokučiti, znanstvenici pretpostavljaju da je služio kao vodič lovcima u potrazi za krdima sobova.

“Kada lovite životinje, one slijede te strukture, ne pokušavaju ih preskočiti”, rekao je Jacob Gersen s Leibniz Instituta za istraživanje Baltičkog mora u Warnemündeu, njemačkom lučkom gradu na obali Baltika.

“Ideja bi bila stvoriti umjetno usko grlo s drugim zidom ili s obalom jezera”, dodao je.

Još jedan zid koji se protezao duž Blinkerwalla mogao bi biti zakopan u sedimentima morskog dna, pišu istraživači u Proceedings of the National Academy of Sciences.

Na temelju veličine i oblika zida dugog 971 metar, Gersen i njegovi kolege smatraju da je malo vjerojatno da je nastao prirodnim procesima.

Klimatske promjene su zaslužne za brojna arheološka otkrića

Kut zida, koji je općenito manji od jednog metra, mijenja smjer kada se susretne s većim stijenama, što sugerira da su gomile manjeg kamenja namjerno postavljene kako bi ih povezale. Smatra se da kamenje zida teži više od 142 tone.

Ako je zid bio drevna lovačka staza, vjerojatno je izgrađen prije više od 10.000 godina i potopljen s porastom razine mora prije otprilike 8500 godina.

Gersen sada želi ponovno posjetiti mjesto kako bi rekonstruirao drevni krajolik i potražio životinjske kosti i ljudske artefakte, poput projektila korištenih u lovu, koji bi mogli biti zakopani u sedimentima oko zida.

