Mogu li "izumrli' vulkani ponovno eruptirati? Jedan grčki planinski vrh daje iznenađujuće odgovore
Sitni kristali sugeriraju da se magma može nakupljati pod zemljom tisućama godina
Više od 100.000 godina jedan je grčki vulkan mirovao. No duboko pod zemljom i dalje je rastao. Sitni kristali cirkona pokazuju da se magma tiho stvarala između erupcija, izvještavaju istraživači 22. travnja u časopisu Science Advances, a prenosi portal ScienceNews.
Ovo otkriće sugerira da neki vulkani za koje znanstvenici misle da su ugašeni možda to zapravo nisu, te bi moglo pomoći u prepoznavanju tihih vulkana koji bi u budućnosti mogli eruptirati.
“Mislim da svakako moramo početi preispitivati kako klasificiramo ugašene vulkane”, kaže Razvan-Gabriel Popa, vulkanolog s ETH Zurich u Švicarskoj.
Mali vulkani obično se smatraju ugašenima ako nisu eruptirali u posljednjih otprilike 10.000 godina. Veći vulkani mogu imati mnogo duže razmake između erupcija jer im treba više vremena da akumuliraju dovoljno magme za erupciju.
Datiranje kristala
Popa i njegovi kolege otkrili su da se ispod površine može događati mnogo više nego što se misli, proučavajući povijest Methane, aktivnog vulkana udaljenog oko 50 kilometara od Atene. Tim je prikupio uzorke vulkanskog kamenja i tražio cirkon jer se ti kristali formiraju u magmatskim komorama duboko pod zemljom. Erupcije prenose kristale cirkona na površinu. Datiranjem kristala u više od 1.250 uzoraka stijena, tim je sastavio vremensku liniju erupcija Methane dugu 700.000 godina.
Vulkan je prošao kroz dva glavna razdoblja erupcija, prvo koje je završilo prije oko 280.000 godina i drugo koje je započelo prije oko 168.000 godina. Da je vulkan zaista bio potpuno neaktivan, tim ne bi pronašao kristale cirkona između ta dva razdoblja erupcija. Umjesto toga, najveća količina cirkona nastala je upravo u tom razdoblju mirovanja. To sugerira da čak i ako vulkan izgleda uspavano, duboko ispod površine može biti aktivan.
"Kao gazirano piće"
Magma zasićena vodom mogla je biti odgovorna za početak tog dugog prekida erupcija, kaže tim. Pod visokim tlakovima duboko pod zemljom voda pomaže da magma ostane u rastaljenom stanju. No kako se magma podiže i tlak opada, voda počinje izlaziti u obliku mjehurića.
“To je kao gazirano piće”, kaže Popa. “Otvorimo bocu i — pssshht — sav plin izađe.” Kako vodena para izlazi, magma počinje kristalizirati i stvrdnjavati se. Na kraju postaje toliko viskozna da se više ne može uzdizati te se zaustavlja prije nego što dosegne površinu i eruptira.
"Vjerojatno postoje vulkani koji predstavljaju prijetnju..."
Ovakvo ponašanje magme moglo bi pomoći objasniti zašto vulkani eruptiraju kada eruptiraju, kaže Kari Cooper, geokemičarka sa Sveučilišta Kalifornija u Davisu. Većina magmi koje uđu u Zemljinu koru ne eruptira, kaže Cooper, pa ako i drugi vulkani pokazuju slično ponašanje kao Methana, to bi moglo poduprijeti ideju da sadržaj vode u magmi djelomično određuje hoće li vulkan eruptirati ili ne.
Povezivanje kemije magme s dugoročnim životnim ciklusima vulkanskih sustava moglo bi također pomoći istraživačima u predviđanju vulkanskih opasnosti i odlučivanju koje vulkane treba pažljivije pratiti.
“Dio te procjene je i koliko su nedavno eruptirali”, kaže Adam Kent, koji proučava magmatske stijene i vulkane na Sveučilištu Oregon State u Corvallisu, a nije sudjelovao u istraživanju. “U tom smislu, vjerojatno postoje vulkani koji predstavljaju prijetnju, ali se ne procjenjuju kao takvi jer nisu eruptirali već neko vrijeme.”
