Vremenska prognoza

Meteoalarm aktiviran zbog orkanskog vjetra, kiša će se intenzivirati

Tea Blažević
29. tra. 2026. 07:04
20.04.2026., Zagreb - Proljetni pljusak na Europskom trgu. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, kiše ima uglavnom u kopnenim krajevima. Kako se mjestimice vozi po mokrim i skliskim kolnicima, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.

Promet otežava i bura, na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali.

U nastavku srijede bit će vjetrovito, tmurno većinom i kišovito, poslijepodne češće i duž Jadrana.

Četvrtak donosi sunčanije prilike, no još u noći i ujutro treba računati na kišu u Gorskoj Hrvatskoj, na istoku i jugu zemlje. Bit će vjetrovito, puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na Jadranu jaka i olujna bura, pod Velebita s orkanskim udarima.

Na snazi je viši stupanj upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Petak će biti sunčaniji, no u unutrašnjosti prolazno treba računati na umjerenu naoblaku. Bura će postupno slabjeti.

Vikend donosi uglavnom sunčane i toplije prilike.

