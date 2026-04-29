Vremenska prognoza
Meteoalarm aktiviran zbog orkanskog vjetra, kiša će se intenzivirati
Pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, kiše ima uglavnom u kopnenim krajevima. Kako se mjestimice vozi po mokrim i skliskim kolnicima, vozače pozivaju na oprez iz Hrvatskog autokluba.
Promet otežava i bura, na snazi su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali.
U nastavku srijede bit će vjetrovito, tmurno većinom i kišovito, poslijepodne češće i duž Jadrana.
Četvrtak donosi sunčanije prilike, no još u noći i ujutro treba računati na kišu u Gorskoj Hrvatskoj, na istoku i jugu zemlje. Bit će vjetrovito, puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na Jadranu jaka i olujna bura, pod Velebita s orkanskim udarima.
Na snazi je viši stupanj upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Petak će biti sunčaniji, no u unutrašnjosti prolazno treba računati na umjerenu naoblaku. Bura će postupno slabjeti.
Vikend donosi uglavnom sunčane i toplije prilike.
