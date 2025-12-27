Oglas

PODIGNUTA RAZINA UZBUNE

Vulkan Etna ponovno aktivan

Hina
27. pro. 2025. 09:50
A picture shows a volcanis eruption on the Mount Etna volcano on August 28, 2025. The Etna volcanic eruption started on August 10 and remained active the last weeks. (Photo by Marco RESTIVO / AFP)Etna
MARCO RESTIVO / AFP / Ilustracija

Talijanski vulkan Etna na otoku Siciliji u petak je pokazao ponovne znakove aktivnosti, izbacujući užareni materijal i male količine pepela iz svojeg sjeveroistočnog kratera, priopćio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Erupcijski oblak nošen je vjetrom u smjeru sjeveroistoka, a slabije padanje pepela zabilježeno je u obalnom gradu Taormini i u Piano Provenzani, području koje uključuje skijališta, priopćio je institut u izjavi na Facebooku.

Sporadične eksplozije uočene su i u krateru Bocca Nuova, gdje je užareni materijal izbačen do nekoliko desetaka metara iznad ruba kratera, dodao je INGV.

Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla razinu uzbune kako bi ukazala na veliku vjerojatnost fontana lave.

Etna, najaktivniji vulkan u Europi koji se uzdiže do oko 3400 metara, ponekad erumpira nekoliko puta godišnje i pod stalnim je nadzorom. Njegova točna visina često se mijenja jer erupcije i stvaranje stožaca od troske preoblikuju područje vrha. Česta aktivnost vulkana privlači velik broj posjetitelja.

