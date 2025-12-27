Vulkan Etna ponovno aktivan

Talijanski vulkan Etna na otoku Siciliji u petak je pokazao ponovne znakove aktivnosti, izbacujući užareni materijal i male količine pepela iz svojeg sjeveroistočnog kratera, priopćio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).
Erupcijski oblak nošen je vjetrom u smjeru sjeveroistoka, a slabije padanje pepela zabilježeno je u obalnom gradu Taormini i u Piano Provenzani, području koje uključuje skijališta, priopćio je institut u izjavi na Facebooku.
🔵 Nuova fase eruttiva per l'#Etna. Ieri dall'INGV: in corso un'intensa e continua attività al cratere di Nord-Est, con lancio di materiale incandescente ed emissione di modeste quantità di cenere vulcanica pic.twitter.com/yYiaAaq8hQ— Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 27, 2025
Sporadične eksplozije uočene su i u krateru Bocca Nuova, gdje je užareni materijal izbačen do nekoliko desetaka metara iznad ruba kratera, dodao je INGV.
Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla razinu uzbune kako bi ukazala na veliku vjerojatnost fontana lave.
Vigorous eruptive activity has increased at two of #Etna's four summit craters: the Northeast Crater and the Bocca Nuova. Strombolian explosions produce jets of incandescent material and minor ash emissionshttps://t.co/YEM3ot9i3N pic.twitter.com/Oej8X34QEb— Boris Behncke (@etnaboris) December 26, 2025
Etna, najaktivniji vulkan u Europi koji se uzdiže do oko 3400 metara, ponekad erumpira nekoliko puta godišnje i pod stalnim je nadzorom. Njegova točna visina često se mijenja jer erupcije i stvaranje stožaca od troske preoblikuju područje vrha. Česta aktivnost vulkana privlači velik broj posjetitelja.
