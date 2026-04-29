Šest zemalja koje se mogu prehodati za jedan dan

Svijet je prepun fascinantnih mjesta i trebalo bi više života da se sva obiđu. Ali što ako biste mogli posjetiti čitavu jednu državu za samo jedan dan? Zvuči nevjerojatno, ali zaista postoje zemlje koje su toliko male da ih možete obići za 24 sata ili čak i brže.

Lihtenštajn

Lihtenštajn je najveća država na ovoj listi, ali i dalje ima površinu od svega oko 160 četvornih kilometara, što ga čini četvrtom najmanjom državom u Europi. Nalazi se između Švajcarske i Austrije, a dio Alpa, planinski masiv Retikon, prostire se upravo kroz ovu zemlju, što je čini idealnim mjestom za planinarenje i skijanje.

San Marino

San Marino je drevna država koja se još od 4. stoljeća borila za neovisnost od Italije koja je okružuje. Kao samostalna republika službeno je priznata 1862. godine, iako su je mnogi vladari, uključujući Napoleona, priznavali i ranije. Ova mikrodržava ima površinu od oko 62 četvorna kilometra i oko 33.000 stanovnika.

Tuvalu

Tuvalu je država koju čini lanac od devet otoka, smješten sjeverno od Fidžija u Tihom oceanu. Ti otoci su zapravo koraljni atoli s vrlo siromašnim tlom za uzgoj biljaka. Tuvalu nema ni prirodne izvore slatke vode, pa se oko 11.400 stanovnika oslanja na uvoz i sustave za prikupljanje kišnice.

Ukupna površina Tuvalua iznosi oko 26 četvornih kilometara, dok glavni otok Funafuti ima svega oko 2,3 četvorna kilometra.

Nauru

Nauru je treća najmanja država na svijetu i najmanja otočna država. Prostire se na oko 22 četvorna kilometra i toliko je mala da nema službeni glavni grad. Nalazi se sjeverozapadno od Tuvalua i oko 40 kilometara južno od ekvatora.

Monako

Ako tražite najluksuznije mjesto za jednodnevni boravak, Monako je pravi izbor. Ova suverena kneževina poznata je po bogatstvu i glamuru Francuske rivijere. S tri strane okružen je Francuskom, a s četvrte izlazi na Sredozemno more. Na površini od svega oko 2 četvorna kilometra živi oko 31.800 ljudi, što ga čini jednom od najgušće naseljenih država na svijetu.

Vatikan

Najmanja država na svijetu je Vatikan. Kao i San Marino, predstavlja mikrodržavu unutar Italije, ali je dodatno specifičan jer se nalazi unutar samog Rima. Prostire se na svega 0,44 četvorna kilometra i ima između 500 i 1.000 stalnih stanovnika. Ipak, njegov značaj za povijest i religiju je ogroman.