Trump: Kralj Charles bi nam vjerojatno pomogao s Iranom

Donald Trump ponovno je uveo kralja u politiku oko rata s Iranom, tvrdeći da bi “vjerojatno pomogao” SAD-u u vojnoj operaciji.
Govoreći u Ovalnom uredu o kraljevskom državnom posjetu, američkog predsjednika pitali su o govoru kralja Charlesa u Kongresu, koji je sadržavao ne baš suptilne poruke upućene SAD-u i upozorenje o izvršnoj vlasti, piše Sky News.
Trump kaže da je bio “vrlo razočaran” NATO-om nakon što su SAD “zatražile od njih da učine neke stvari u vezi s Ukrajinom i Iranom”.
Nastavio je: “Kralj je fantastičan. Proveli smo puno vremena zajedno. Puno smo razgovarali. Razgovarali smo i o ovome. On voli svoju zemlju i odličan je kralj. I veliki je prijatelj. Mislim da bi, da je to na njemu, vjerojatno pomogao nama s Iranom.”
Razgovori s kraljem – koji se ne uključuje u politiku – obično se drže privatnima.
Tijekom govora na državnoj večeri u Bijeloj kući sinoć, Trump je rekao da se Charles “slaže sa mnom, čak i više nego ja sam” da Iran nikada ne bi smio imati nuklearno oružje.
Glasnogovornik Buckinghamske palače izjavio je o tom pitanju: “Kralj je prirodno svjestan dugogodišnjeg i dobro poznatog stava svoje vlade o sprječavanju nuklearne proliferacije.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
