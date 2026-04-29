"fantastičan je"

Trump: Kralj Charles bi nam vjerojatno pomogao s Iranom

29. tra. 2026. 22:28
Donald Trump / REUTERS

Donald Trump ponovno je uveo kralja u politiku oko rata s Iranom, tvrdeći da bi “vjerojatno pomogao” SAD-u u vojnoj operaciji.

Govoreći u Ovalnom uredu o kraljevskom državnom posjetu, američkog predsjednika pitali su o govoru kralja Charlesa u Kongresu, koji je sadržavao ne baš suptilne poruke upućene SAD-u i upozorenje o izvršnoj vlasti, piše Sky News.

Trump kaže da je bio “vrlo razočaran” NATO-om nakon što su SAD “zatražile od njih da učine neke stvari u vezi s Ukrajinom i Iranom”.

Nastavio je: “Kralj je fantastičan. Proveli smo puno vremena zajedno. Puno smo razgovarali. Razgovarali smo i o ovome. On voli svoju zemlju i odličan je kralj. I veliki je prijatelj. Mislim da bi, da je to na njemu, vjerojatno pomogao nama s Iranom.”

Razgovori s kraljem – koji se ne uključuje u politiku – obično se drže privatnima.

Tijekom govora na državnoj večeri u Bijeloj kući sinoć, Trump je rekao da se Charles “slaže sa mnom, čak i više nego ja sam” da Iran nikada ne bi smio imati nuklearno oružje.

Glasnogovornik Buckinghamske palače izjavio je o tom pitanju: “Kralj je prirodno svjestan dugogodišnjeg i dobro poznatog stava svoje vlade o sprječavanju nuklearne proliferacije.”

