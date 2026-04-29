Britanski kralj i kraljica izrazili "trajnu solidarnost" na komemoraciji u New Yorku

Britanski kralj Charles III. i kraljica Camilla napisali su u srijedu da "izražavaju trajnu solidarnost s američkim narodom" dok su odavali počast poginulima u terorističkim napadima 11. rujna 2001.

Riječi sućuti stajale su u poruci u čast tisuća ljudi koji su u New Yorku izgubili živote prije gotovo 25 godina.

"Odajemo počast onima koji su tragično izgubili živote 11. rujna 2001. Izražavamo trajnu solidarnost s američkim narodom i suosjećamo s njihovim gubitkom", napisao je britanski kralj.

Poginulima je podignuto spomen-obilježje "Odraz odsutnosti" - dvostruki vodopadi na mjestu sjevernog i južnog tornja Svjetskog trgovačkog centra koji su se urušili u terorističkim napadima.

Kralj i kraljica položili su buket bijelih ruža na rub južnog bazena. Pridružio im se medijski mogul i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, predsjednik memorijalnog muzeja 11. rujna.

Oko slapova nalaze se imena žrtava napada 11. rujna i bombaškog napada na Svjetski trgovački centar 1993. godine.