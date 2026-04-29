Kovač o projektu Pantheon: To je šansa za Hrvatsku. Nije bez razloga odabrana lokacija u Topuskom

Kovač je komentirao i pitanje trećeg entiteta u BiH: "Nisam primijetio da su se Amerikanci aktivirali u BiH kada je riječ o preustroju BiH. Vidimo američki interes kada je riječ o energetici. Energetika je ključ i Amerikanci bi mogli i trebali pokazati veći interes za stabilnost BiH. Da bi se stabilnost postigla, bitno je da se Amerikanci reaktiviraju, Dayton je američka beba prije 30-ak godine. Bilo bi dobro da se aktiviraju na planu preustroja BiH kako bi bila što stabilnija s trima zadovoljnim ustavotvornim narodima - Hrvatima, Bošnjacima i Srbima. Predstavnici triju naroda bi to trebali sami rješavati, ali ako će Amerikanci to malo potaknuti - neka to i učine."