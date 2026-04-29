Kovač o projektu Pantheon: To je šansa za Hrvatsku. Nije bez razloga odabrana lokacija u Topuskom
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o potpisivanju sporazuma o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija i ostalim aktualnostima.
Podsjetimo, premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto u utorak su potpisali sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija koji će plinskom infrastrukturom spojiti dvije zemlje.
Miro Kovač smatra da je sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija rezultat američkih interesa: "Da tog američkog interesa nema, ne bi došlo do potpisivanja kao što ne bismo dobili terminal za ukapljeni plin na Krku da nisu Amerikanci u vrijeme predsjednika Obame pa Bidena, sada i Trumpa imali interes da se u Europi aktiviraju, kako bi Europu učinili manje ovisnom o konkurentskom ruskom plinu."
"Europska unije nije sretna"
Potpisivanju nije nazočio nitko iz Europske unije ili ga barem podržao: "Europska unija nije sretna da u zakon BiH bude integrirano ime tvrtke koja bi trebala biti glavni čimbenik u ostvarenju Južne interkonekcije. Europska unija se nalazi u hibridnoj situaciji - prihvatila je da se Europa, kada je riječ o energetici, odvoji od dominacije Rusije, a sada kritizira, nejavno, da se u BiH dogodi slična stvar. Ono što je Europska unija prihvatila prije 10-ak godina, to je sada prihvatila i BiH, malo eksplicitnije jer je prihvatila i ime tvrtke. Kada gledate sadržaj tu nema bitne razlike, a ključ svega je da Amerika pod svaku cijenu u Europi želi proširiti svoj energetski utjecaj, a ruski energetski utjecaj marginalizirati."
Novo zlatno doba odnosa Amerike i Hrvatske? Hoće li Hrvatska biti izložena pritisku Amerike i Europske unije?
"Trump je poslao u Hrvatsku veleposlanicu koja je njemu bliska i ona se trudi. Naravno da će ona u svojim izjavama istaknuti američki angažman, ali ima tu još puno posla kako bi došlo do veće prisutnosti američkog kapitala u Hrvatskoj", rekao je Kovač.
Dodao je da Hrvatska ima puno veću trgovinsku razmjenu s Njemačkom, Kinom i ostalim partnerima: "Da bismo povećali robnu razmjenu s Amerikancima treba puno toga napraviti, Amerikanci se trebaju više zanimati za Hrvatsku. Potpisan je protokol o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Amerika ima konkretan interes i zbog toga je došlo do potpisivanja sporazuma, ali puno je još toga potrebno napraviti."
"Hrvatska može biti jako zanimljiva"
Ističe da Hrvatska ima potencijal biti jači američki partner: "Kada je riječ o vanjskoj trgovini. Amerika je prisutna u zapadnoj Europi, mislimo na Njemačku, Francusku, Italiju. Hrvatska može biti jako zanimljiva, ona to već i je. Ako se dogode dvije ili tri važne investicije, data centri, Južna interkonekcija, onda će se vidjeti da je Hrvatska stabilna i sigurna zemlja i možda će se više tvrtki iz SAD htjeti skrasiti u Hrvatskoj. Za sada mi to nismo, ali možemo postati, ako se te investicije ostvare.
"Amerikanci bi trebali pokazati veći interes za stabilnost BiH"
Kovač je komentirao i pitanje trećeg entiteta u BiH: "Nisam primijetio da su se Amerikanci aktivirali u BiH kada je riječ o preustroju BiH. Vidimo američki interes kada je riječ o energetici. Energetika je ključ i Amerikanci bi mogli i trebali pokazati veći interes za stabilnost BiH. Da bi se stabilnost postigla, bitno je da se Amerikanci reaktiviraju, Dayton je američka beba prije 30-ak godine. Bilo bi dobro da se aktiviraju na planu preustroja BiH kako bi bila što stabilnija s trima zadovoljnim ustavotvornim narodima - Hrvatima, Bošnjacima i Srbima. Predstavnici triju naroda bi to trebali sami rješavati, ali ako će Amerikanci to malo potaknuti - neka to i učine."
"Vidim da kod Hrvata u BiH postoji interes da se dogovori preustroj. Kod Srba u BiH ne postoji taj interes, Bošnjaci za to nisu zainteresirani. Treba razgovarati sa svima i strankama u BiH te im objasniti da ne bi smjeli sada pristupati inženjeringu i izabrati osobu koje ne zastupa interese hrvatskog naroda u BiH kada je riječ o izborima u Predsjedništvu BiH", dodaje.
Projekt AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko – Projekt Pantheon, vrijedan više od 50 milijardi eura, predstavljen je u utorak u okviru poslovnog foruma Inicijative triju mora u Dubrovniku, a potpisano je i pismo namjere između investitora i Končar Grupe.
Kovač smatra da interes američke tvrtke nije slučajan: "U zemljama Zaljeva postoji nestabilnost, a Americi je u interesu da preko svojih tvrtki bude prisutna u Europi. Hrvatska se Amerikancima čini zanimljivom, a nije ni bez razloga odabrana lokacija u Topuskom. Vidim šansu za Hrvatsku, a ne vidim razloga da se to ne realizira. Kada se to realizira, to može biti pokazatelj da Hrvatska nije samo priča za jednu noć i avanturu, nego da Hrvatska može pružiti tvrtkama da se skrase te da nudi stabilnost."
