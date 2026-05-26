Od toaleta do polja
Može li urin biti rješenje za europsku krizu gnojiva? Švedski nogometni navijači pokušat će saznati
Švedski nogometni navijači ove će godine sudjelovati u sasvim drugačijem turniru: mokrenju za planet.
Eleda Stadion, dom Malmö FF-a, otvorio je protekle nedjelje svoja vrata, i svoje toalete, za inicijativu čiji je cilj prikupljanje 1000 litara ljudskog urina. Cilj? Pobijediti švedsku ovisnost o uvozu sintetičkih gnojiva na bazi fosilnih goriva.
Globalno, ova gnojiva na bazi dušika godišnje generiraju 1,13 milijardi tona ekvivalenata CO2 – što premašuje emisije ukupnog zrakoplovnog sektora, prema istraživanju Centra za međunarodno pravo okoliša (CIEL), piše Euronews.
Iako su ove emisije dugo izazivale zabrinutost među klimatskim stručnjacima, sintetička gnojiva su posljednjih tjedana našla se pod dodatnom kritikom jer geopolitička nestabilnost prijeti opskrbi.
Zbog kontinuirane iranske blokade Hormuškog tjesnaca, oko trećine svjetske trgovine gnojivima je stavljeno na čekanje, što ugrožava poljoprivredu i sigurnost hrane diljem svijeta. Tjesnac je ključan i za transport izvoza prirodnog plina – ključnog u proizvodnji sintetičkih gnojiva na bazi dušika, koja se široko koriste u Europi i šire.
Je li ljudski urin održiva alternativa sintetičkim gnojivima?
Ljudski urin bogat je "velikom trojkom" hranjivih tvari bitnih za rast biljaka: dušikom, fosforom i kalijem. To su također ključni sastojci sintetičkih gnojiva.
Švedsko sveučilište poljoprivrednih znanosti (SLU), proizvođač zobenog mlijeka Oatly, Malmö FF i Sanitation360 udružili su se kako bi istražili održivost urina kao kružne i sigurne alternative gnojidbi usjeva, što će učiniti pretvaranjem urina prikupljenog na stadionu u gnojivo.
"Radi se o korištenju resursa koji trenutno rasipamo" kaže Björn Vinnerås, profesor na SLU i stručnjak u Sanitation360. "Također moramo preispitati način na koji razmišljamo, jer prikupljanje i ponovna upotreba urina zapravo nije ništa čudnije od toga da se isto učini s plastikom. Danas već koristimo gnoj od krava, svinja i pilića kao gnojivo – i to je potpuno normalizirano", dodao je.
Poligon za skaliranje koncepta
Domaći stadion Malmö FF-a opremljen je s 15 pisoara i jednim WC-om sposobnim za prikupljanje urina za potrebe projekta. Od nedjelje pa sve do posljednje domaće utakmice Malmö FF-a u švedskoj sezoni 29. studenog, bit će poligon za testiranje ove tehnologije prikupljanja urina, kao i higijene, logistike i javnog prihvaćanja iste.
Sigurnost gnojiva dobivenog iz urina za prehrambene usjeve također se procjenjuje kao dio istraživanja – ključno pitanje s obzirom na zabrinutost oko farmaceutskih ostataka i patogena na koje se mora odgovoriti prije nego što se pristup može usvojiti u velikim razmjerima.
Ako bude uspješan, projekt bi mogao otvoriti mogućnosti za prilagodbu infrastrukture WC-a i dizajn budućih sustava sposobnih za prikupljanje urina u velikim razmjerima.
Također ima potencijal riješiti još jedan problem: teret pročišćavanja otpadnih voda na velikim mjestima poput stadiona kapaciteta 22 500 mjesta. Neke od hranjivih tvari u ljudskom urinu trenutno se ne oporavljaju i umjesto toga završavaju kao zagađivači u jezerima i morima.
Istraživači procjenjuju da bi urin teoretski mogao zamijeniti do 30 posto sintetičkih gnojiva koje se koristi u Švedskoj. Dugoročna ambicija istraživača je također istražiti jesu li potrošači spremni prihvatiti hranu proizvedenu korištenjem kružnih nutrijenata dobivenih iz urina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare